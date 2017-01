Vermischtes Schwandorf

23.01.2017

23.01.2017

Förderung der Teamarbeit steht bei der Schwandorfer Wasserwacht ganz oben auf der Agenda. Dicht gefolgt von der Schwimmausbildung für Kinder. Die Ortsgruppe um Vorsitzendern Reinhold Lindauf kann dabei einige Erfolge aufweisen.

Nachwuchs heranbilden

Viele Stunden am See

Neuwahlen Reinhold Lindauf bleibt Leiter der Ortsgruppe. Neu dagegen ist seine Stellvertreterin Yvonne Bothner. Einen Wechsel gab es auch bei der Position des Technischen Leiters. Für Markus Lederer, der sich nicht mehr zur Wahl stellte, übernimmt Michael Lindauf diese Aufgabe. Ihm steht Johannes Heck zur Seite. Dem neuen Vorstand gehören ferner die Jugendleiter Michaela Krämer und Nicole Schmidl, die Kassenverwalter Rüdiger Frey und Reinhard Guder sowie Schriftführerin Claudia Allwang-Wopper an. (rhi)

(rhi) 4627 Stunden haben die Aktiven der Schwandorfer Wasserwacht im vergangenen Jahr geleistet und dabei Kindern das Schwimmen gelehrt, im Erlebnisbad und am Klausensee Wache gehalten und ein Freizeitprogramm für den Nachwuchs organisiert. Die Ortsgruppe bildete 18 Juniorhelfer und acht Juniorwasserretter aus.Vorsitzender Reinhold Lindauf legt Wert auf eine gute Nachwuchsausbildung. Einmal im Monat treffen sich die Kinder und Jugendlichen zur Gruppenstunde und lernen dabei Erste-Hilfe-Maßnahmen und den Umgang mit Rettungsgeräten kennen. "Die Förderung der Teamarbeit ist uns besonders wichtig", erklärte der Leiter der Ortsgruppe bei der Hauptversammlung am Freitag im Rot-Kreuz-Haus. Die Wasserwacht bot im vergangenen Jahr acht Kurse an, lehrte dabei 65 Kindern das Schwimmen und vergab 150 Abzeichen, vom "Frosch" über das "Seepferdchen" bis zum Jugend- und Rettungsschwimmabzeichen.An 37 Tagen leisteten die Aktiven am Klausensee Wachdienst und kamen dabei auf 1349 Stunden. 259 waren es im Erlebnisbad. Technischer Leiter Markus Lederer erinnerte an zahlreiche Übungseinsätze der Motorbootführer und der Schnelleinsatz-Gruppe sowie Fortbildungslehrgänge.Die Ortsgruppe zählt 550 Mitglieder. Seit 60 Jahren gehört Alfons Merthan der Wasserwacht an. Er wurde ebenso geehrt wie Gertrud Kernl, Georg Krempl und Gerd Rechenmacher, die dem Verein seit 50 Jahren die Treue halten. Eine Urkunde für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Dr. Wolfgang Schuster, Friedhelm Spandl und Peter Leitermann. Seit 25 Jahren sind Petra und Karl Ströbl dabei.BRK-Kreisgeschäftsführer Otto Langenhahn und der stellvertretende Vorsitzende der Kreiswasserwacht, Wolfgang Dantl, bescheinigten der Ortsgruppe Einsatzbereitschaft und eine hohe Ausbildungsqualität. Die Vorstandswahlen liefen problemlos (siehe Kasten).Der Vorsitzende gab folgende Termine bekannt: 26. Februar Teilnahme am Faschingszug in Schwandorf, 8. April Bäderfahrt ins "Palm Beach" nach Nürnberg, 14. bis 18. Juni Zeltlager am Klausensee, 5. August "40 Jahre Wachstation am Klausensee mit Kinderfest".