Schwandorf

16.01.2017

16.01.2017

"Wir wollen auch in Schwandorf unseren Glauben zeigen." Pfarrer Alfredo Malikoski stimmte die evangelische Kirchengemeinde auf das "Luther-Jahr" ein. Beim Familiengottesdienst am Sonntag in der Erlöserkirche beteiligten sich prominente Besucher am Szenenspiel.

Jesus lässt sich bitten

Musik und Luther

(rhi) "500 Jahre Reformation" bedeuten für Diakon Jürgen Weich einerseits Rückbesinnung, aber auch die Erkenntnis, "dass die Kirche einer ständigen Erneuerung bedarf". Wie bei der Hochzeit zu Kana saßen Landrat Thomas Ebeling, Oberbürgermeister Andreas Feller, Wackersdorfs zweiter Bürgermeister Thomas Neidl und der katholische Pastoralreferent Alfred Gaßner am Tisch vor leeren Gläsern. Wie mag den Hochzeitsgästen damals zumute gewesen sein? Ohne Wein keine Freude. "Maria tat das in der Seele weh", glaubt Alfredo Malikoski.Deshalb auch die Bitte an ihren Sohn, sich um Nachschub zu kümmern: "Sie haben keinen Wein mehr", heißt es im Johannes-Evangelium. Jesus weist seine Mutter zunächst schroff zurück, lässt aber dann doch die Krüge mit Wasser füllen. Der Wirt kostet, sie waren voll mit Wein. "Jesus lässt sich auch heute noch von uns bitten", ist der Geistliche überzeugt.Als Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes stellte Dorothea Seitz-Dobler das Programm der "Evangelischen Tage" vor. Vom 5. bis 14. März ist in der Erlöserkirche die Wanderausstellung "Vom Dunkel ins Licht" zu sehen, die die "Frauen der Reformation im süddeutschen Raum" thematisiert. Am 12. Mai spricht Dr. Adolf Rank aus Sulzbach über die "Reformation im Dekanat Sulzbach-Rosenberg". Unter dem Motto "Wie eine feste Burg" lädt Diakon Jürgen Weich vom 21. bis 23. Juli zu einer Familienfreizeit auf die Burg Trausnitz ein.An gleicher Stelle treffen sich im September die Konfirmanden des Dekanats. "Musik + Luther" ist das Thema am 14. Oktober in der Erlöserkirche. Der Kirchenchor und der Gospelchor "Heavenbound" geben gemeinsam ein Konzert. Zwei Gottesdienste stehen im Zeichen der Reformation. Am 30. Mai wird der katholische Dekan Hans Amann die Predigt beim ökumenischen Gottesdienst in er Erlöserkirche halten. Am 31. Oktober zelebriert Pfarrer Arne Langbein unter dem Leitthema "Freiheit" den Festgottesdienst zum Reformationstag.Die Mitglieder der evangelischen Gemeinde beteiligen sich auch an zwei überregionalen Veranstaltungen. Am 18. März in der Olympiahalle in München am Pop-Oratorium Luther, bei dem der Schwandorfer Gospelchor Heavenbound gemeinsam mit 2000 weiteren Sängern am Luther-Musical mitwirkt. Wer am "Evangelischen Kirchentag" vom 24. bis 28. Mai in Berlin und Wittenberg teilnehmen möchte, soll sich mit Diakon Jürgen Weich in Verbindung setzen.An die Auftaktveranstaltung am Sonntag schloss sich ein Frühschoppen mit Weißwürsten und Luther-Bier an. Jeder Teilnehmer erhielt eine Luther-Kerze.