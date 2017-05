Mädchen Deutscher Meister

Vermischtes Schwandorf

05.05.2017

Großer Erfolg für das Tischtennis-Team der Mädchenrealschule St. Josef: Im Bundesfinale in Berlin holten sich Milena Burandt, Franziska Brickl, Christina Niederalt, Hannah Eschenbecher, Lena Kühner, Hanna Grabinger und Antonia Heigl den Deutschen Meistertitel.

Großartiger Erfolg

Im dritten Anlauf bei den Tischtennis-Wettkämpfen der Schulen unter dem Motto "Jugend trainiert für Olympia" schaffte die Mädchenrealschule St. Josef Schwandorf die Sensation in der Altersklasse WK III im Bundesfinale in der Hauptstadt Berlin.Im Endspiel musste das Team gegen die Vertreterinnen aus Hessen antreten. Betreuerin und Coach Ann-Katrin Wittmann hatte ihr Team hervorragend eingestellt und motiviert. In einem großartigen Match siegten die Schwandorferinnen verdient mit 5:2 Punkten.Überrascht wurden die Mädchen am Donnerstag zum Viertelfinale von Schulleiterin Marlis Hoffmann, Konrektor Jürgen Moritz und Herbert Winter, die extra anreisten um ihre Mädchen zu unterstützen. Auch Oberbürgermeister Andreas Feller fand sich zur Siegerehrung ein und gratulierte der Schulmannschaft zu diesem großartigen Erfolg. Die Deutschen Meisterinnen im Tischtennis WK III werden am heutigen Samstag zurück in Schwandorf erwartet. Gegen 16.50 Uhr wird sie am Bahnhof Schwandorf eine größere Delegation erwarten. Wer den Mädels gratulieren will, kann gerne vorbei kommen.