Vermischtes Schwandorf

21.05.2017

21.05.2017

Lebenslust und Freude an Musik und Tanz prägten den "Blütenzauber" mit 160 Mitwirkenden der Mädchenrealschule St. Josef in der Oberpfalzhalle. Reichlich Applaus gab's als Belohnung.

Als der Chor der Schule das Lied "Unsere Heimat" anstimmte und damit schon den ersten Beifall des Abends erntete, war in der Halle kein Platz mehr zu finden. So begann ein äußerst abwechslungsreicher Abend mit unterschiedlichen Ensembles, in dem gesungen, getanzt und Theater gespielt wurde. Schulleiterin Marlies Hofmann leitete den Abend mit den beiden Moderatorinnen Lorena Helm (8c) und Elenor Korb (10c) in einem launigen Wortwechsel ein.Das nächste Chorlied folgte in gleichem, freudigen Ton. "Blumen blühen auf der ganzen Welt". Janett Vetter dirigierte engagiert und genau. Die Klasse 6c brillierte mit einem schwungvollen Showtanz. Das Gitarrenensemble von sechs Schülerinnen der Klassen 5 bis 8 spielte schwungvoll "Mamma Mia". Nicole Schultes (10c) gestaltete "Je Veux" mit kräftiger Stimme. Eine Tanzgruppe aus Schülerinnen der Klassen 6c und 5a bewegte sich mal ernst, mal freudig - ganz gemäß dem Rhythmus als "Dancing Devils". Stefanie Kron (9b) und Verena Weiß (10c) sangen im beglückenden Duett "Du baust mich auf". Christina Haas (7c) spielte einleitend auf der Violine.Die Querflöten von Enja Hösl und Theresa Thanei (beide 5b) sowie Simone Zinnbauer (6c) brachten mit vollem Ton "Killing me softly" zu Gehör. Eine Gesangsgruppe von Schülerinnen der Klassen 9 und 10 gestaltete "Hello" mit vollen Stimmen, eine Tanzgruppe der 9c widmete sich "Mystic Dance Acrobatic" mit vollem Körpereinsatz. Die "Mama", die sie verloren hatte, besang Marcella Hanusiak (10c) mit trauriger Stimme.Der Chor meinte "Schau den Menschen nur in ihre Augen" und vermittelte das ebenso tiefsinnig wie optimistisch. Beim nächsten Lied waren neben Schülerinnen auch Lehrer dabei: "Ein Hoch auf uns". Der nachfolgende Sketch nannte sich "Szenen einer Ehe" und setzte ein weiteres Glanzlicht. Lena Blaschke und Sarah Wenisch (beide 6c) gaben ihr Bestes. Drei Sprecherinnen und eine Tänzerin nahmen sich lyrisch wie rhythmisch einen "Liebeszyklus" vor. Johanna Kappl und Sarah Fleischmann (beide 10c) sowie Luisa Zwick und Sarah Schißlbauer (9c) ernteten damit reichlich Beifall. Lebhafte Stimmen ließen "99 Luftballons" steigen und sangen "Bonnie & Clyde" unter der Leitung von Janett Vetter. Das Strumpftheater aus der Klasse 9a gestaltete "Marmor, Stein und Eisen bricht". Wild tanzende Urwaldmädchen (Klassen 5 und 6) umgarnten "Tarzan" (Marcellina Hanusiak). Das Duett Inara Özkalayci (9c) und Franziska Ziegler (10a) gestaltete "Can"t stop the feeling" mit Begleittänzerinnen voller Schwung.Schülerinnen der Klassen 9 und 10 bildeten das Schwarzlichttheater, das "Only Human" mit Skelettmasken überzeugend tänzerisch bot. Zum Finale erklangen zwei Chorlieder, bei denen wieder Schülerinnen und Lehrer eine Einheit bildeten. "Wenn man Freunde hat" und "Es gibt ein Wiederseh'n" ließ die Freude auf das nächste Konzert wachsen.