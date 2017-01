Vermischtes Schwandorf

Drei milde Winter - der Landkreis war verwöhnt. Doch der "normale Winter" der letzten Tage und Wochen lässt die Räum- und Streueinsätze hochschnellen.

Unser Lager ist schon seit einigen Jahren nicht mehr leer geworden. Johann Hartinger, Kolonnenführer des Nabburger Kreisbauhofes

Der Salzverbrauch Im Sommer sind die Lagerhallen voll. 5000 Tonnen werden in den Kreisbauhöfen Nabburg, Neunburg mit Außenstelle Oberviechtach und Burglengenfeld sowie in einer angemieteten Halle in Schwarzenfeld gebunkert.



In der gesamten Wintersaison 2015/2016 wurden 3000 Tonnen benötigt. "Das ist heuer schon bis dato verbraucht worden", so der Leiter des Tiefbauamtes, Friedrich Fleischmann. Er ist zuversichtlich, mit den restlichen 2000 Tonnen gut über die Runden zu kommen. An den Kreisbauhöfen sind 41 Mann mit zehn Unimogs und Lastwagen in den Winterdienst eingebunden. Dazu kommen noch vier Fremdfahrzeuge und eine Salzhalle in Schwarzenfeld.



Wenn auch die Winter nicht mehr so streng sind, sind sie doch tückisch. Nieselregen, Blitzeis und Reifglätte setzen Autofahrern mehr zu als der - sichtbare - Schnee, dem man sich dann in der Fahrweise besser anpasst.

Die Bauhofmitarbeiter hatten bisher schon mehr Fahrten zu bewältigen, als in der kompletten "Saison" - November bis März - des Vorjahres, berichtet Friedrich Fleischmann, Leiter der Tiefbauabteilung am Landratsamt. Doch es läuft problemlos. Nach ein, zwei Tagen Winter mit Schnee und Eis hatte sich bei Mitarbeitern und Autofahrern alles eingespielt.Und Salz gibt es genug: "Unser Lager ist schon seit einigen Jahren nicht mehr leer geworden", zeigt Kolonnenführer Johann Hägler auf den großen Berg in der Halle des Nabburger Bauhofes. Daneben steht der große Soleturm. Er fasst 8000 Liter. Die drei Nabburger Räumfahrzeuge sind pro Einsatz mit 3000 Liter bestückt. Aus gutem Grund: Die Mischung aus 70 Prozent Festsalz und 30 Prozent Sole wirkt bei Glatteis schneller. Das bringt 25 Prozent Einsparung beim Salz und ist somit besser für die Umwelt.Wenn Schnee und Eis im Anzug sind, machen sich auch die Bauhofmitarbeiter startklar. Ein Netz von 500 Kilometern Straßen ist im Landkreis in Früh- und Tagschicht zu betreuen. Wenn es ganz dick kommt, ist eine dritte Schicht erforderlich. Und da sich das Wetter nicht nach regulären Arbeitszeiten richtet, ist am Wochenende Rufbereitschaft. "Jedes zweite Wochenende", erzählt Sebastian Tischler. Der 26-jährige Fronhofer arbeitet seit sechs Jahren im Nabburger Bauhof. Er ist gelernter Maurer und im Sommer für Straßen- und Bauunterhalt eingesetzt. Jetzt sitzt er auf einem MAN-Lkw mit 360 PS. Tischler nimmt es locker. Seine Überstunden kann er im Frühjahr oder Sommer nehmen. Der kleine Ben freut sich, wenn Papa dann für ihn Zeit hat.In das Winterdienstgeschäft ist Tischler hineingewachsen. Er fuhr mit Kollegen mit. Die Bedienung der Fahrzeuge braucht Routine, Wissen, Erfahrung und Konzentration. Auch Tischler ist schon mal ins Rutschen gekommen, als er anderen bei Schneegestöber oder Glatteis den Weg frei machte. Wie ist der Straßenzustand, wie die Witterung einzuschätzen? Sind 15 bis 20 oder 20 bis 30 Gramm Salz pro Quadratmeter die richtige Dosis. Welche Körnung ist sinnvoll? Muss beim Räumen mit Schwimmstellung oder Pflugentlastung gefahren werden? In seiner Fahrerkabine bedient Tischler die Steuerung für den Schneepflug und das Streusilo.Ganz wichtig ist für die Winterdienstfahrer ist der Melder, der auch durch gute Wetter-Apps nicht zu ersetzen ist. Er fährt bereits eine Stunde vor Beginn der Frühschicht - also um 3 Uhr - die Kreisstraßen ab, gibt die neuralgischen Punkte, vereiste Fahrbahnen, Schneeverwehungen durch. Kritische Punkte sind im Nabburger Raum die Kreisstraßen Köttlitz-Söllitz, Wittschau-Preppach, die Bereiche Pamsendorf und Passelsdorf. Ihre Dringlichkeit ist ebenso wie die Priorität der Schulbuslinien im Tourenplan verankert. Nur, wenn es extreme Brennpunkte gibt, wird von der vorgegebenen Tour abgewichen.Sebastian Tischlers Route ist "40 Kilometer einfach", beim Räumeinsatz hin und zurück. Er fährt an Gehwegen und Häusern vorbei, achtet wie seine Kollegen darauf, dass er mit seinem 3,40 Meter breiten Pflug keinen Matsch auf Gehwege schiebt oder an Hauswände spritzt. Beschwerden halten sich laut Friedrich Fleischmann sehr in Grenzen. Vor allem könne man anhand des Tourenplanes nicht selten belegen, dass der "Übeltäter" ein Lastwagen und nicht der Schneepflug war.