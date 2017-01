Vermischtes Schwandorf

(rhi) Der Modellbauclub ist vom 22. bis 24. September erneut Ausrichter des "European Acro Cups", der Europameisterschaft der Modellflieger. Der Verein trägt den internationalen Kunstflugwettbewerb auf dem clubeigenen Gelände bei Sonnenried, am Nordufer des Murner Sees gelegen, aus. Vorsitzender Johannes Hoch erwartet zu diesem Meeting wieder die besten Piloten aus Deutschland, Tschechien, Polen und Österreich. "Es sind bereits die fünften Europameisterschaften, die wir ausrichten", sagte er bei der Mitgliederversammlung am Freitag in der Ziegelhütte. Geflogen wird an drei Wettkampftagen in den Kategorien Pflicht und Kür. Die Luftakrobaten zeigen mit ihren selbst gebauten Modellen Loopings und Schleifen, fliegen in Rückenlage, bleiben in der Luft "stehen" oder lassen die Maschinen gewollt ins trudeln geraten.

Von den 79 Mitgliedern des Modellbauclubs betreiben 55 aktiv den Flugsport. Vorsitzender Johannes Hoch blickte auf eine "unfallfreie Saison" zurück und kündigte für den 21. Mai ein Schnupperfliegen an, zu dem er auch die benachbarten Vereine einladen will. Am 22. Juli steigt auf dem Clubgelände das traditionelle Sommerfest. Vom 22. bis 24. September richtet der Verein ein Impeller-Meeting für Propellermaschinen die äußerlich Jets gleichen.Der Vorsitzende überreichte Josef Braun den Albatros-Pokal für besonders spektakuläre Flüge und ehrte Felix Holtermann und Andreas Pepperl für zehnjährige Mitgliedschaft. Bei den Neuwahlen wurde Johannes Hoch im Amt bestätigt. Dem Vorstand gehören ferner zweiter Vorsitzender und Schriftführer Ludwig Römer, Kassenleiter Stephan Weigand und Jugendleiter Christian Kelm an. Als Kassenprüfer stellten sich Markus Meier und Leo Stangl zur Verfügung.