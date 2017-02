Moderne Technik für Lindenlohe

Vermischtes Schwandorf

Die Klinik Lindenlohe hat gerade ihr erfolgreichstes Jahr hinter sich. Auf dieser Basis baut sie Asklepios weiter aus. Der Gesundheitskonzern investiert rund 24 Millionen Euro auf dem Schwandorfer Standort.

Fünf neue OP-Säle

Neue Verfahren etabliert

"Ich habe vor wenigen Wochen die Leitung einer Klinik übernommen, die auf einem extrem hohen Niveau arbeitet und sich dort konstant weiterentwickelt." Das stellte Marius Aach, Geschäftsführer der "Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe", am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz fest. Er hatte zum Jahresbeginn 2017 die Nachfolge von Marco Woedl angetreten, nachdem er zuvor in der Stadtklinik Bad Tölz und in der Lungenfachklinik München-Gauting tätig war.Nach einem Patienten-Rekord in 2016 will man sich in der 210 Mitarbeiter zählenden Klinik in Lindenlohe nicht auf den Lorbeeren ausruhen: "Wir arbeiten medizinisch auf höchstem Niveau, bieten eine angenehme Atmosphäre, aber müssen jetzt auch in der technischen Ausstattung nachziehen, um unserem Anspruch, uns stetig weiter zu verbessern, gerecht zu werden", erklärte Aach. Deshalb investiert Asklepios mit starker Unterstützung durch den Freistaat Bayern 24 Millionen Euro in den OP-Bereich des Hauses. Bereits vor wenigen Wochen sind die ersten Bagger angerollt, die Platz schaffen für fünf neue Hochleistungs-OP-Säle. Der Neubau soll Mitte 2018 stehen. Bei der Inbetriebnahme geht das Haus stufenweise vor, damit der Klinikbetrieb unterdessen uneingeschränkt weiterlaufen kann. Die Flächen der bisherigen drei OP-Säle werden schließlich für die Erweiterung und Modernisierung der Intermediate- Care-Station (IMC) mit Aufwachraum gebraucht. In der Endstufe soll im August 2019 alles fertig sein.Der Ärztliche Direktor, Professor Dr. Heiko Graichen, freute sich, dass 2016 noch einmal mehr Patienten den Spezialisten in Lindenlohe ihr Vertrauen schenkten (grüner Kasten). Es war seinen Worten zufolge ein "tolles Jahr" mit Wachstum bei Fallzahlen und Leistungen - trotz allgemeiner Stagnation auf dem Gesundheitsmarkt. Dass so ein Erfolg nicht ohne hochspezialisiertes Team möglich ist, führte Aach genauer aus: "Wir sind eine der wenigen orthopädischen Fachkliniken in ganz Nord- und Ostbayern, gehören dort zu den Führenden und nähern uns langsam auch den großen Zentren an. Das geht nicht ohne medizinische Expertise auf höchstem Niveau."Um dem hohen Patientenaufkommen gerecht zu werden, hat die Klinik ihr Team um zwei Oberärzte aufgestockt. Seit knapp drei Jahren ist Dr. Konstantinos Kafchitsas als Chefarzt für das Wirbelsäulenzentrum Oberpfalz verantwortlich, und es ist ihm gelungen, dieses zu einer anerkannten Anlaufstelle zu machen. "Seit vergangenem Jahr behandeln wir die Arthrose in den kleinen Wirbelkörpergelenken mit einer neuen minimalinvasiven Technik, sollte ein Eingriff nicht vermieden werden können", berichtete Kafchitsas. Eine Behandlung, die stets den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht: Darauf legt auch Dr. Markus-Johannes Rueth wert.Seit seinem Antritt als Chefarzt der Sportklinik Lindenlohe hat er einige neue Therapiemethoden eingeführt, die nur ganz wenige seiner Kollegen in Bayern anbieten. So zum Beispiel die Knorpeltransplantation, bei der der Knorpelschaden durch ein körpereigenes, in einem hochmodernen Labor gezüchtetes Transplantat ersetzt wird. Ein ganz neues Verfahren ist die "Superiore Kapselrekonstruktion" nach Mihata, die sogar deutschlandweit nur wenige einsetzen und die es ermöglicht, die Schulter so zu rekonstruieren, dass ein künstlicher Gelenkersatz vermieden werden kann. Ab Sommer kooperiert Rueth mit der Uniklinik in Regensburg und bietet dort Vorlesungen in Sportmedizin an.