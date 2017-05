Vermischtes Schwandorf

Schuld ist der Siegerpokal. Ihn nach einem Angeln in Empfang zu nehmen, deutet für die Tierrechtsorganisation Peta auf Tierquälerei hin. Denn der Pokal ist ein Symbol für den Wettbewerb, der dem Tierschutzgedanken im Gesetz widerspricht. Die Angelvereine langen sich derweil an den Kopf.

Aufessen als Kriterium

Die wollen sich nur profilieren. Luitpold Edenhart, Präsident des Fischereiverbandes Oberpfalz, über die Peta-Anzeige

Schwandorf/Schwarzenfeld. Dass die Tierrechtsorganisation Peta eine Anzeige gegen den Sportanglerverein Schwarzenfeld nach dessen "Anangeln", also der Saisoneröffnung, erstattet hat, sorgt seit gestern für einigen Wirbel, nicht nur in der 6200-Einwohner-Gemeinde an der Naab. Die Verunsicherung und die Verärgerung der dortigen Angler hat auch Luitpold Edenhart erreicht, den Präsidenten des Fischereiverbandes Oberpfalz.Edenhart weiß, dass mindestens zwei weitere Angelvereine in seinem Organisationsbereich bereits von Peta-Anzeigen betroffen waren - der von Reuth bei Erbendorf und der von Friesheim im Landkreis Regensburg. "Ich habe den Schwarzenfeldern gesagt, sie sollen sich keine Gedanken machen", sagte Edenhart, "denn bis jetzt ist unter dem Strich nirgends etwas herausgekommen und keiner verurteilt worden". Dabei wiegt der Vorwurf "Tierquälerei" schwer.Laut der Tierrechtsorganisation handelt es sich beim Anangeln der Schwarzenfelder Ende April um eine Wettbewerbsveranstaltung und somit um einen Verstoß gegen § 17 Nr. 1 des Tierschutzgesetzes - denn die Tötung der Fische sei auch erfolgt, um den begehrten Pokal oder Sachpreise zu gewinnen und folglich ohne einen gerechtfertigten Grund im Sinne des Gesetzes. Nach einem Kommentar zum Tierschutzgesetz muss nämlich der alleinige Grund des Angelns im Nahrungserwerb liegen. Daher hat Peta bei der Staatsanwaltschaft Amberg Anzeige gegen den Vereinsvorstand sowie sämtliche 36 Teilnehmer erstattet.Bei einem Präzedenzfall in Süddeutschland wurde übrigens nach einer "internen Überprüfung" das Ermittlungsverfahren gegen die Teilnehmer des Angelwettbewerbs eingestellt - nicht wegen geringer Schuld, wie es anfangs hieß, sondern "mangels hinreichenden Tatverdachts". Der kleine juristische Unterschied ist entscheidend. Denn die Tierschutzorganisation Peta hatte auch dort Strafanzeige wegen Tierquälerei gestellt. In der ersten Entscheidung sahen die Ankläger zwar eine kleine, aber doch eine Schuld bei den Anglern. Das dortige Königsfischen diente dem Wettbewerb und der Geselligkeit. Laut Gesetz ist aber die Tötung eines Wirbeltieres nur dann ohne Strafe, wenn ein "vernünftiger Grund" vorliegt. Ein solcher Grund ist der spätere Verzehr des Fisches.Und genau da setzte die veränderte Entscheidung der Staatsanwaltschaft an. Nicht widerlegbar seien die Fische nämlich später tatsächlich aufgegessen worden. Dass die Veranstaltung auch dem Wettbewerb und der Geselligkeit gedient habe, falle nicht ins Gewicht.In der Oberpfalz ist es ähnlich: Nach dem Angeln im April sind alle Fische verwertet und eingefroren worden - für das Fischerfest am 17./18. Juli in Schwarzenfeld. Dort wird man sie dann verspeisen. Und der Ärger ist bis dahin vielleicht wieder verraucht.