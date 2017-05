Nachwehen einer verkorksten Fete

Vermischtes Schwandorf

Nahezu vier Jahre nach einer großangelegten Geburtstagsfeier am Steinberger See sorgen die blutigen Folgen heftiger Schlägereien noch immer für Arbeit bei der Justiz. Vor dem Landgericht Amberg ging es jetzt um einen, der seinem Widersacher die Gesichtsknochen brach.

Rache folgt sofort

Mit 2,6 Promille

Ab ins Gefängnis

Amberg/Schwandorf. Der junge Mann nannte sich "King" und lud zu seinem Geburtstag Gäste ein, die aus ganz Ost- und Nordbayern kamen. Das war am 13. Juli 2013. Was dann passierte, beschäftigt seither sowohl das Amtsgericht in Schwandorf als auch das Amberger Landgericht als Berufungsinstanz. Jetzt lief der vorläufig letzte Prozess von vielen.Rückblende: Als der "King" feierte, gab es plötzlich Zoff. Einem seiner Gäste wurde ein Zahn ausgeschlagen. Der hängte sich ans Telefon und rief Freunde an. Sie angelten zufällig am Steinberger See und brachen zu zweit auf. Einer von ihnen erschien mit einem armstarken Ast auf dem Festplatz, sein Begleiter marschierte hinterdrein. Eine Art Rollkommando, das den schnöde behandelten Kumpel rächen wollte.Der Auftritt war spektakulär. Partyteilnehmer wurden wahllos geschlagen, etliche von ihnen sprangen Schutz suchend in den nahen Wald. Das stand fest, als im März 2015 eine Schwandorfer Amtsrichterin den ungewöhnlichen Fall verhandelte. Die beiden Angreifer saßen damals auf der Anklagebank. Dabei stellte sich heraus: Nach der rüden Attacke hatte sich das Blatt plötzlich gewendet. Denn einige der Attackierten rotteten sich zusammen und setzten zur Verfolgung der sich vom Schauplatz zurückziehenden beiden Teilnehmer des Rachefeldzuges an. Minuten später ging es ihnen an den Kragen.Der Schauplatz verlagerte sich. An einem sogenannten Wendehammer vor dem Ufer des Sees wurden die beiden Männer eingeholt. Einer sprang noch geistesgegenwärtig in den Kofferraum eines Wagens. Der zweite wurde von einem seiner Verfolger eingeholt und übel malträtiert. Der Täter (27) brachte sein Opfer zu Boden, ergriff den Kopf des heute 28-Jährigen und schlug ihn wuchtig auf den Asphalt. Die Folgen waren dramatisch: Hirnblutung, Brüche von Gesichtsknochen, Transport in eine Regensburger Spezialklinik. Seltsam: Das wurde anfangs von der Staatsanwaltschaft nicht näher verfolgt. Doch dann intervenierte der Verteidiger des Mannes. So kamen dennoch Ermittlungen in Gang. Sie führten vor nunmehr einem Jahr in Schwandorf zu 21 Monaten Haft für den Schläger.Jetzt saß er in einer Berufungsverhandlung vor der Dritten Strafkammer des Landgerichts Amberg. Noch einmal wurden die Geschehnisse aufgerollt. Dabei verdeutlichte sich: Der Angeklagte hatte im ersten Abschnitt der völlig aus dem Ruder gelaufenen Geburtstagsparty selbst Prügel bezogen. Bei der Verfolgung beider Angreifer war er mit 2,6 Promille Alkohol unterwegs. "Sonst", sagte er zu Richter Gerd Dreßler, "hätte ich das nie getan."Das Opfer verzieh ihm im Gerichtssaal und nahm eine Entschuldigung an. Der aus dem Raum Deggendorf stammende Täter, damals gerade auf Wochenendurlaub von einem Drogenentzug in Parsberg, ist noch immer stark rauschgiftabhängig. "Ich brauche Hilfe", ließ er wissen. Dabei stellte sich die Frage: Sollte er wirklich in eine weitere Therapie? Landgerichtsarzt Dr. Reiner Miedel bejahte das.Für die "brutale Vorgehensweise" verlangte Staatsanwältin Franziska Wilhelm zwei Jahre und acht Monate Gefängnis. Verteidiger Helmut Mörtl (Regensburg) hielt eineinhalb Jahre für ausreichend und empfahl die Einweisung in den geschlossenen Drogenentzug. Die Strafkammer bestätigte das in erster Instanz verhängte Urteil von 21 Monaten Haft und stimmte außerdem einer Drogentherapie von 18 Monaten Dauer zu.Zu diesem Zeitpunkt musste der 27-Jährige aus Niederbayern eine bittere Pille schlucken. Das Landgericht Deggendorf hatte kürzlich die Bewährung für eine noch ausstehende Reststrafe widerrufen. Deshalb wurde der Familienvater noch im Sitzungssaal verhaftet. Er muss nun noch 261 Tage im Landshuter Gefängnis verbüßen, weil er in seiner Heimat als Heroinhändler entlarvt worden war. Dafür hatte es knapp drei Jahre Haft gegeben.