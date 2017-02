Naturschutz: Tipps für Kommunen

Vermischtes Schwandorf

02.02.2017

02.02.2017

Die Kreisgruppe Schwandorf des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) bietet heute einen Vortrag ihres neuen Vorsitzenden, Zeno Bäumler aus Wernberg. Er spricht über: "Naturschutz in der Gemeinde." Er möchte dabei allen interessierten Bürgern und Verantwortlichen, wie Bauhofmitarbeitern, Gemeinderäten und Bürgermeistern, Anregungen geben, wie man mit einfachen Mitteln an Gebäuden, auf öffentlichen Flächen, in Parks und auf gemeindeeigenen Grundstücken in der Flur Projekte zum Schutz von Tieren und Pflanzen und zur Förderung der Artenvielfalt vornehmen kann.

Als Beispiele dafür kann er viele eigene Initiativen anführen: Die Ansiedlung von Turmfalken und Dohlen in Nistkästen im inneren des Kirchturms, eine schön anzusehende Galerie von Mauersegler-Nistkästen am Rathaus, die Anlage von Blühflächen anstelle von Rasen und nicht zuletzt seine sehr erfolgreiche Aktion zur Förderung der bedrohten Gelbbauchunke an einem gemeindeeigenen Wiesengraben. Diese Unke ist übrigens der Lurch des Jahres 2017. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr im Gasthaus Hauser in Holzhaus nördlich von Schwandorf.