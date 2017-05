Vermischtes Schwandorf

04.05.2017

04.05.2017

Freude bei der Feuerwehr Haselbach: Der neue Mannschaftswagen steht bereit, am Samstag wird das Auto beim Florianstag gesegnet. Die Schlüssel wurden schon übergeben.

Im Autohaus Widmann übergaben Oberbürgermeister Andreas Feller und Verkaufsleiter Wolfgang Ilg einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) an die Verantwortlichen der Feuerwehr Haselbach. Weil die Wehr seit Februar über ein neues TSF-W - ein Löschfahrzeug mit Wassertank und vier Atemschutzausrüstungen - verfügt, bezuschusst der Freistaat Bayern aufgrund der neuen Aufgaben auch einen MTW mit einem Festbetrag von 13 000 Euro. Der Neunsitzer kostet aber 30 000 Euro. Das große Engagement der Aktiven wie auch der 20-köpfigen Jugendfeuerwehr veranlasste den Vorstand des Feuerwehrvereins, 10 000 Euro aus den angesparten Rücklagen zu investieren.Die noch fehlenden 7 000 Euro wurden über eine einer Spendenaktion aufgebracht. Die Stadt Schwandorf hat das Beschaffungs-Prozedere abgewickelt und übernimmt den laufenden Unterhalt des Fahrzeuges. OB Feller würdigte deshalb auch besonders die große finanzielle Beteiligung der örtlichen Feuerwehr.Kommandant Christian Neidl dankte dem Vorstand für das große finanzielle Engagement, aber auch der Werkstatt der Stadt Schwandorf für die vorgenommenen Um- und Einbauten am Fahrzeug. Er erläuterte die Einsatzmöglichkeiten des Fahrzeugs, das dem "Nachtransport von Einsatzkräften" dient, weil Fahrten im Privat-Pkw zu Einsatzorten vermieden werden sollen. Die Absicherung von Unfall- oder Einsatzstellen gehört ebenso zu den Aufgaben wie Fahrten zu Lehrgängen und Weiterbildungen. Die Jugendfeuerwehr wird auch profitieren.Auf die Mitglieder der Feuerwehr Haselbach kommt jetzt weitere Arbeit zu. Mit dem staatlichen Zuschuss soll in Eigenleistung ein Garagenanbau an das Feuerwehrhaus erstellt werden. Aber zunächst steht die kirchliche Segnung des neuen Fahrzeugs an, die am Samstag, 6. Mai, beim Florianstag erfolgen wird. Die Aufstellung zum Kirchenzug der Vereine ist um 16.30 Uhr bei der Heldmann-Halle.