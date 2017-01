Vermischtes Schwandorf

15.01.2017

0 15.01.201723

Die Volkshochschule Schwandorf wird 70 Jahre alt. Die Gründung erfolgte im November 1947 im heutigen Union-Kino. In welcher Form das Jubiläum gefeiert werden soll, steht noch nicht fest. Zunächst legt die Einrichtung der Erwachsenenbildung das neue Frühjahrs- und Sommerprogramm mit 337 Veranstaltungen auf.

"Recht für Laien"

Hochwertige Abschlüsse

(rhi) Das 172 Seiten umfassende Heft erscheint in einer Auflage von 18 500 Stück und wird in diesen Tagen den Haushalten in Schwandorf, Wackersdorf und Steinberg am See zugestellt. Das Angebot gliedert sich wieder in fünf Fachbereiche: Gesellschaft, Beruf, Fremdsprachen, Gesundheit und Kultur.Unter die Rubrik "Gesellschaft" fällt am 14. Februar ein Vortrag von Otto Walbrunn über Kaiser Karl IV. Unter der neuen Leitung von Bernhard Reichl präsentiert die Volkshochschule an fünf Abenden den Bereich "Einführung in die Philosophie". Start ist am 9. März. Unter der Überschrift "Recht für Laien" bietet der Veranstalter Informationsabende über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, zu Testament und Erbrecht sowie zu Hilfen bei einem Pflegefall an. Lernen lassen sich an der Volkshochschule aber auch der richtige Umgang mit der Motorsäge, das Segelfliegen oder das Erziehen des eigenen Hundes."Mit Erfolg zurück in den Beruf" und "Bewerbungen, die zum Erfolg führen" wendet sich die VHS an Menschen, die nach einer Familienpause in den Beruf zurückkehren wollen. Einführungs- und Aufbaukurse in Windows, Word, Excel, Outlook und Powerpoint sollen den Wiedereinstieg erleichtern. "Die berufliche Weiterbildung gehört zum Auftrag der Volkshochschulen", betonte Geschäftsführer Erhard Sailer bei der Programmvorstellung. Mit modernen Online-Kursen starte die VHS Schwandorf in ein neues Zeitalter.Von der Finanzbuchhaltung über Lohnbuchführung und Bilanzierung bis hin zu Steuerrecht und Personalwirtschaft biete die Einrichtung ein deutlich erweitertes Angebot an Online-Kursen. "Die Lehrgänge führen zu hochwertigen Fachkraft- und Buchhalter-Abschlüssen auf IHK-Niveau", so der Geschäftsführer. Der mit 145 Veranstaltungen größte Fachbereich "Gesundheit" bietet den Teilnehmer vielfältige Möglichkeiten, sich gesund und fit zu halten.Die Anmeldung ist ab sofort möglich per Telefon (09431 45-510), Fax (09431 45-540, E-Mail (vhs@schwandorf.de), übers Internet ( www.schwandorf.de), schriftlich oder persönlich (Kirchengasse 1, 92421 Schwandorf).