Vermischtes Schwandorf

21.05.2017

21.05.2017

Der Fortschritt der modernen Medizin führt zu immer schwieriger werdenden ethischen Fragen: Was tun bei dauerhaften Komazuständen? Lebensverlängerung durch künstliche Beatmung? Wer trifft die Entscheidung über lebenserhaltende Maßnahmen, wenn Angehörige sich nicht einigen können und keine eindeutige Patientenverfügung existiert? Ein Palliativ-Abend am Krankenhaus St,. Barbara gab Einblicke, wie solche Entscheidungen getroffen werden können.

Dr. Christoph Balzer, Chefarzt Gastroenterologie, Hepatologie und Onkologische Gastroenterologie, führte am Donnerstag die Besucher in das Thema "Ethik im Krankenhaus - Behandlung zwischen medizinisch möglich und menschlich sinnvoll" ein. Während in anderen Ländern Ethikberatungen im Krankenhaus zu verpflichtenden Angeboten zählen, bestehe in Deutschland in dieser Hinsicht Nachholbedarf. Nur etwa die Hälfte der Krankenhäuser im Land verfügen über ein Ethikkomitee. Am Krankenhaus St. Barbara ist sie seit vielen Jahren fester Bestandteil im Klinikalltag. Als Verbundkrankenhaus der Barmherzigen Brüder hat die Ethikberatung einen hohen Stellenwert im Umgang mit den Patienten. "Für uns spielen Werthaltung, religiöse Überzeugung und Patientenautonomie eine wichtige Rolle in der Entscheidungsfindung zur Behandlung", sagte Pflegedirektor und Vorsitzender des Ethikkomitees, Frank Hederer.Um die behandelnden Mitarbeiter bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, wurde 2011 an St. Barbara ein Ethikkomitee gegründet. Jeder Mitarbeiter des Hauses kann sich an das Komitee wenden und ein Konsil anfordern. "Eine Gruppe von speziell geschulten Mitarbeitern befasst sich dann intensiv mit dem Patienten, seinen Behandlungsoptionen und Wertvorstellungen. Hierzu werden Gespräche mit dem Patienten, den Angehörigen, dem Behandlungsteam und anderen Beteiligten, wie dem Hausarzt geführt. Am Ende des Prozesses geben die Teilnehmer dann eine Empfehlung für die weitere Behandlung ab", erklärte Hederer. Dem Ethikkomitee gehören neben erfahrenen Ärzten und Pflegekräften auch Mitarbeiter der Geschäftsführung und der Seelsorge an. Als dritte Referentin schilderte Dr. Regina Birk, Chefärztin Anästhesie und Intensivmedizin, drei Fallbesprechungen zur Entscheidungsfindung. "Oft geht es um Patienten auf der Intensivstation oder Palliativpatienten, deren Angehörige und Behandlungsteams Unterstützung bei ihren schwierigen Entscheidungen suchen", sagte Dr. Birk. Sie erklärte, wie das Ethikkomitee zu einer Entscheidung kommt. Im Vordergrund stehe dabei immer der mutmaßliche Patientenwille - was würde der Patient sagen, wenn er sprechen könnte? Chefärztin Dr. Birk: "Das medizinische Wissen sagt uns nur, was medizinisch möglich ist - nicht aber, was getan werden soll." Hier gibt es nicht schwarz oder weiß, nicht falsch, nicht richtig. Ziel ist in dieser Grauzone eine Entscheidung zu treffen, die möglichst für alle zufriedenstellend ist.Gemeinsam verdeutlichten die Referenten, dass Behandlungsteams aus Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten immer öfter konkrete Entscheidungen in schwierigen Situationen bei der Behandlung von Patienten treffen müssen, die sich vor einigen Jahren noch gar nicht gestellt haben: Fragen nach Sinnhaftigkeit, Notwendigkeit und Angemessenheit von Therapie und Diagnostik. Durch das seit vielen Jahren etablierte Ethikkomitee zähle das Krankenhaus St. Barbara zu den Vorreitern im deutschen Gesundheitswesen.