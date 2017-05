Vermischtes Schwandorf

26.05.2017

Der oberste Repräsentant des Ordens der "Unbeschuhten Karmeliten", Pater Ulrich Dobhan (München), besuchte am Donnerstag das Kloster auf dem Kreuzberg und zelebrierte am Vormittag einen Festgottesdienst. Der Provinzial gratulierte der Pfarrei Kreuzberg zum 50-jährigen Bestehen.

Die Pfarrei richtet zum Jubiläum erstmals ein Bergfest aus. Der Sprecher des Pfarrgemeinderats, Robert Valenti, will das fünftägige Fest in Zukunft jedes Jahr zwischen Christi Himmelfahrt und dem darauf folgenden Sonntag auf dem Kreuzberg ausrichten. "Es soll einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt bekommen", wünscht sich Robert Valenti. Stadtpfarrer Pater Francis stellte das religiöse Programm mit Gottesdiensten, Rosenkranz und Andachten zusammen. Die Festwirtsfamilie Huger bewirtet die Besucher mit Kaffee und Kuchen, Amberger Bratwürsten vom Holzkohlegrill und Bier aus Steinkrug. In die Organisation des Festes sind alle Pfarrverbände eingebunden. Wallfahrer aus Ettmannsdorf und Bodenwöhr feierten an "Christi Himmelfahrt" zuerst im Münster Gottesdienst, nutzten dann das Fest für eine zünftige Brotzeit.Der heutige Samstag beginnt um 18 Uhr mit dem Rosenkranz. Es schließt sich die Vorabendmesse mit Dekan Hans Amann an. Am Sonntag um 9.30 Uhr wird Generalvikar Michael Fuchs, ehemaliger Kaplan in der Pfarrei St. Jakob, den Festgottesdienst zelebrieren. An jedem Tag geht der Festzeltbetrieb bis 22 Uhr.Zum Jubiläum ist in einer Auflage von 1000 Stück eine Festschrift erschienen, die zum Preis von vier Euro angeboten wird. Die Pfarrwallfahrt am 3. September geht zum Ammersee. Am 15. September pilgern 47 Pfarrangehörige nach Fatima.