02.02.2017

Die Pferdefreunde im Landkreis Schwandorf waren sowohl im sportlichen wie im gesellschaftlichen Bereich sehr aktiv. Diese Bilanz zog Vorsitzende Leonore Holzbauer bei der Jahreshauptversammlung verweisen. Die Reiter erreichten bei diversen Turnieren hervorragende Platzierungen.

Turniere terminiert

Aus ganz Bayern

Mit verschiedenen baulichen Maßnahmen wurde das Gelände aufgewertet. Das Spring- und Vielseitigkeitsturnier mit der Austragung des Bayerischen Nachwuchschampionats findet in diesem Jahr am 8. und 9. Juli statt, die 30. Schleppjagd ist für 29. Oktober terminiert.Auf dem Vereinsgelände packten die Mitglieder kräftig mit an. So wurde der WC-Container überdacht, ein neuer Stromanschluss erstellt, Hindernisse repariert und eingewintert. Thomas Islinger überarbeitet die Website des Vereins. Die Abgänge bei den Mitgliedern im abgelaufenen Vereinsjahr konnten durch Neuaufnahmen ausgeglichen werden. Der Mitgliederstand beläuft sich auf 269.Das Vielseitigkeitsturnier 2016 mit seinen speziellen Prüfungen für die Jugend war auch für die breite Masse der Reiter ein großer Erfolg. Stolz ist der Verein auf den Nachwuchs. Die Jugendlichen, die sich der Vielseitigkeit konnten zahlreiche Erfolge verbuchen.Eine zufriedenstellende Beteiligung verzeichnete der Verein bei der Schleppjagd. "Wir ritten eine der schnellsten und unfallfreisten Jagden mit der längsten Schleppe", so die Vorsitzende. Die Teilnehmer aus ganz Bayern seien ein Beweis dafür, dass die Naabauen auf die Teilnehmer einen besonderen Reiz ausüben.Dank zollte die Vorsitzende den Vereinsmitgliedern für ihre Mitarbeit. Die nächste Monatsversammlung ist für den 3. März.