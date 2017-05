Vermischtes Schwandorf

10.05.2017

Nach der Einweihung ist vor dem Abbruch: Vor wenigen Wochen wurde der Erweiterungsbau am Beruflichen Schulzentrum Oskar von Miller eingeweiht, nun schreiten die Arbeiten im nächsten Bauabschnitt rasch voran.

Der Verbindungsbau ist zwischenzeitlich abgerissen. Bis zum Jahresende soll er eingeschossig wieder aufgebaut und winterdicht sein. Dort entstehen Klassenzimmer sowie ein EDV-Raum für den Fachbereich Metall. Das Untergeschoss bleibt im Bestand erhalten und wird saniert. In diesem Zusammenhang steht auch die Erneuerung der Mensa und des Pausenverkaufs direkt im Anschluss an die neue Aula auf dem Programm.Ab Herbst kommenden Jahres ist dann die Sanierung und Umstrukturierung des Hauptbaus in zwei weiteren Bauabschnitten geplant, bevor schließlich noch die Werkstätten an der Reihe sind. Im Jahr 2021 soll die größte Baumaßnahme des Landkreises in seiner Geschichte dann endgültig abgeschlossen sein.