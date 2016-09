Vermischtes Schwandorf

21.09.2016

Bei einer Polizeikontrolle am Schwandorfer Bahnhofplatz am Samstagabend, 17. September, entdeckte die Polizei bei einem Mann mehrere Schlüssel, die vermutlich aus einem Diebstahl oder Einbruch stammen.

Schlüssel aus Einbruch oder Diebstahl

Polizei sucht Eigentümer

Wie die Polizei erst heute mitteilte, kontrollierten Beamten am 17. September einen 21-Jährigen. In seinem Rucksack fanden die Polizisten eine kleine Tasche mit zahlreichen Schlüsseln, die teils mit Anhängern gekennzeichnet waren, wie beispielsweise "WC Gastraum", "Elektro Raum", "Türe Ost" und "Hoftor Süd"."Auf Frage nach der Herkunft gab der Mann die Auskunft, dass er alle Schlüssel auf der Straße gefunden habe," berichtet Polizeioberkommissar Florian Meier. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass die Schlüssel aus Diebstählen oder Einbrüchen stammen. "Es kann aber auch sein, dass sie von den Besitzern verloren wurden und der Mann sie unterschlagen hat", so Meier weiter.Sollte jemand auf den Bildern die Schlüssel als sein Eigentum erkennen, wird der oder die Geschädigte gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/43010 zu wenden.