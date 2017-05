Vermischtes Schwandorf

15.05.2017

Ablenkung im Straßenverkehr ist ein wesentlicher Grund für viele Verkehrsunfälle. Deshalb schaut die Polizei genauer hin. Das Präsidium plant in diesem Jahr einige Präventionsaktionen.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz plant während des ganzen Jahres 2017 verstärkt Verkehr-Präventionsaktionen. Außerdem gibt es im Mai flexible Verkehrskontrollen als Schwerpunktaktionen zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr". Eine erste hat die Polizeiinspektion Schwandorf bereits hinter sich. Innerhalb von vier Stunden erstellten die Beamten 17 Verwarnungen - vor allem an Autoinsassen, die nicht angeschnallt waren - und drei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Drei Autofahrer wurden während der Fahrt mit dem Handy am Ohr erwischt. Sie müssen mit 60 Euro Bußgeld und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.Für eine Strafe muss der Fahrer nicht unbedingt telefonieren. Es reicht, wenn er das Telefon in die Hand nimmt, um eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Das gilt übrigens auch für Radfahrer. Diese müssen jedoch "nur" 25 Euro Verwarnungsgeld bezahlen und bekommen keinen Punkt.