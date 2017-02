Vermischtes Schwandorf

03.02.2017

18

0 03.02.201718

Ein unbekannter Täter entriss am heutigen Freitag einer Frau am Bahnhof Schwandorf in den Morgenstunden die Handtasche und flüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Gegen 5:05 Uhr ging eine 59-Jährige durch die Unterführung zu den Gleisen, als sich ihr von hinten eine unbekannte männliche Person näherte. Der Mann entriss ihr die Handtasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Laut Polizeiangaben befand sich in der Handtasche neben persönlichen Dokumenten und Kreditkarten ein geringer Bargeldbetrag in der Geldbörse. Die Handtasche wurde im Nahbereich des Bahnhofes aufgefunden. Die Geldbörse der Geschädigten samt Inhalt fehlte.160 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen langen Winterjacke, einer schwarzen Wollmütze, einer senffarbenen Jeans sowie schwarz-weißen Schuhen.Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/4301-0 entgegen.