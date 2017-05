Vermischtes Schwandorf

07.05.2017

07.05.2017

Die Aktiven der Feuerwehr Ettmannsdorf waren bei sechs Brandeinsätzen und zwölf technischen Hilfeleistungen im vergangenen Jahr gefordert. Hinzu kamen zahlreiche Übungen. .Auch in gesellschaftlicher Hinsicht war die Ettmannsdorfer Wehr bei vielen Veranstaltungen präsent. Bei ihrer Jahreshauptversammlung im Pfarrheim ab wählten die Anwesenden außerdem den ehemaligen Kommandanten Michael Zilch zum Beisitzer bis zu den nächsten Neuwahlen.

Vorsitzender Markus Mücke nannte den Florianstag aller Stadtfeuerwehren im Klostergarten als einen der Höhepunkte. Auch sonst waren die Ettmannsdorfer bei vielen Veranstaltungen vertreten. Etwa bei der Dorfmeisterschaft des Schützenvereins, der Fronleichnamsprozession, dem Johannisfeuer bei den Naabbrücken, dem Fischessen bei der Feuerwehr Dachelhofen sowie dem Sommernachtsfest des GOV und des Dusenvereins. Auch bei der Einführung von Pfarrer Eugen Thumann war die Wehr dabei. Dieses Jahr sind Teilnahmen an Festen der Feuerwehren Winklarn, Nittenau und Neukirchen vorgesehen. Erstmals wird heuer in Ettmannsdorf ein Dorffest abgehalten, an dem sich neben der Feuerwehr auch der Dusenverein, der GOV und der Kirwaverein beteiligen.Kommandant Michael Zilch, der kürzlich sein Amt zur Verfügung gestellt hatte und von Holger Göth abgelöst worden war, gab ebenfalls einen Bericht ab. Er sprach von 18 Einsätzen. Diese reichten von der Beseitigung von Ölspuren bis hin zu überfluteten Kellerräumen und der Suche nach vermissten Personen. Die Zahl der Aktiven betrug zum Jahresende 28, darunter drei Frauen.Jugendwart Markus Jäger gab einen Einblick in das Geschehen bei den Nachwuchskräften. Zur Jugendfeuerwehr gehören zwei Mädchen und sieben Jungen im Alter von zwölf bis 25 Jahren. Für sie gab es 20 Übungen. Fester Bestandteil des Jahresprogrammes sind eine 24-Stunden-Übung und das Zeltlager. Erfreut zeigte sich der Jugendwart, dass die Anwärter Lena Widenmayer, Stefanie Lietz, Jakob Neft und Leonhard Weiß die Jugendflamme Stufe 1 erfolgreich abgelegt haben. Inzwischen gibt es auch eine Kinderfeuerwehr, die aus sechs Buben und Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren besteht. Drei Anwärter werden am 27. Mai am Wettbewerb um das Bayerische Leistungsabzeichen und am 10. Juni an der Jugendflamme Stufe 2 teilnehmen. Das Zeltlager ist vom 14. Juli bis 16. Juli geplant.Eine Änderung in der Geschäftsordnung regelt die Teilnahme an Beerdigungen neu. Das ist laut Mücke und Göth notwendig geworden, weil es aus personellen Gründen immer schwieriger werde, Abordnungen zu entsenden. Deshalb habe sich der Verwaltungsrat des Themas angenommen und die Änderung vollzogen.