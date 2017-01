Prozess am Amtsgericht Schwandorf: Verschwundene Beweismittel

24.01.2017

Er hatte über ein Jahr lang keinen Führerschein. Jetzt bekam ihn ein 47-Jähriger per richterlichem Beschluss wieder. Diese Anordnung erfolgte ganz am Ende eines Prozesses, bei dem die Staatsanwaltschaft dem Mann vorwarf, er habe im Zustand der Fahruntüchtigkeit auf einer Staatsstraße bei Wolfringmühle (Kreis Schwandorf) in der Dämmerung mit seinem Wagen einen vorausfahrenden Traktor gerammt. Das war im Januar 2016.

Danach passierte Ungewöhnliches: Der Arbeiter musste ins Röhrchen eines, wie sich ergab, nicht geeichten Testgeräts der Polizei blasen. Dabei ergaben sich 1,28 Promille. Daraufhin kam es zur Blutentnahme. Doch das Röhrchen verschwand spurlos auf dem Zustellungsweg von der Polizei zur Prüfanstalt.Vor einem Schwandorfer Richter sagte der 47-Jährige nun, er habe am Unfalltag über viele Stunden hinweg drei Halbe Bier getrunken. Das bestätigte ein Arbeitskollege, der immer in der Nähe des Mannes war. "Ich glaube Ihnen mehr als dem Gerät", sagte schließlich der Richter und ließ erkennen, dass drei halbe Liter Bier unmöglich zu 1,28 Promille führen könnten. Das Testergebnis hielt er für nicht gerichtsverwertbar. Deshalb entfiel der Vorwurf einer Straßenverkehrsgefährung unter Alkohol. Allerdings muss der 47-Jährige dennoch 800 Euro zahlen, weil er den Auffahrunfall verursachte. Die Staatsanwaltschaft will nun Berufung einlegen. Sie hatte 3000 Euro Geldstrafe und weitere drei Monate Führerscheinentzug verlangt.Zum ausführlichen Bericht