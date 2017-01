Vermischtes Schwandorf

24.01.2017

106

0 24.01.2017106

Der Richter rückte die Rechtslage gerade. Er verweigerte einem Alkoholwert, der per nicht geeichtem Testgerät von der Polizei ermittelt wurde, die Anerkennung und wunderte sich darüber, dass eine vorgenommene Blutprobe spurlos verschwand. Die Staatsanwaltschaft erlebte da eine Bauchlandung.

Wo kam das Blut hin?

Führerschein zurück

Von der Polizei nichts erfahren

Wichtig war zum Schluss des Prozesses eine Bemerkung des Amtsrichters Thomas Heydn. Er sagte: "Ich glaube den Angaben des Angeklagten mehr als dem Testgerät." Der 47-Jährige aus dem Kreis-Amberg-Sulzbach, den man der Straßenverkehrsgefährung aufgrund erheblicher Trunkenheit beschuldigte, hatte am 14. Januar letzten Jahres gegen 17.20 Uhr auf der Staatsstraße 2151 bei Wolfringmühle (Gemeinde Fensterbach) mit seinem Wagen einen vorausfahrenden Traktor gerammt, an dessen Heck ein Holzspaltegerät rucksackartig angekoppelt war.Vor dem Richter wurden zunächst die Folgen geschildert: Der Traktor brach in zwei Teile, dessen Fahrer kam zwar ins Krankenhaus, trug aber leichtere Verletzungen davon. Der Unfallverursacher wurde ins Amberger Klinikum gebracht, auch an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Frage lautete nun: War der 47-Jährige tatsächlich durch Alkohol völlig fahruntauglich?Der Arbeiter hatte von Beginn der Nachforschungen an stets bekundet: "Ich habe über den Tag hinweg drei Halbe Bier getrunken." Das wiederholte er auch vor Gericht. Bestätigt wurde der Familienvater in diesen Angaben durch einen Arbeitskollegen, der zur fraglichen Zeit immer an seiner Seite war. Doch sind drei halbe Liter Bier eingedenk von Abbauzeiten wirklich gleichzusetzen mit den ermittelten 1,28 Promille? Ein Ding der Unmöglichkeit. Eher, wie Richter Heydn jetzt vorrechnete, 0,2 bis 0,3 Promille.Der Arbeiter wurde ins Klinikum gebracht. Dort erschienen zwei Stunden nach dem Unfall zwei Amberger Polizisten und machten, veranlasst dazu von der sachbearbeitenden Nabburger Polizei, einen Alkotest. Der pendelte sich bei 1,28 Promille ein. Daraufhin kam es zur Anordnung einer Blutentnahme. Das Röhrchen wurde später von Amberg nach Nabburg übergeben. Danach verschwand es auf dem postalischen Weg zur Untersuchungsanstalt spurlos.Richter Thomas Heydn vernahm das verwundert und hörte weitere Ungereimtheiten. Weder ein Polizeibeamter an der Unfallstelle noch ein Arzt im Klinikum hatten bei dem 47-Jährigen Alkoholgeruch oder alkoholbedingte Ausfallerscheinungen wahrgenommen. Kam hinzu: Von den Amberger Polizisten konnte sich später keiner erinnern, wer denn nun bei der Blutentnahme dabei war. Fest aber stand: Der 47-Jährige blies vorher in ein Gerät, das man als sogenannten Vortester kennt. Es kann nach obergerichtlichen Urteilen nur einen Anhaltspunkt liefern. "Doch gerichtsverwertbar ist das nicht", ließ Richter Heydn vernehmen.Deswegen riet er im Prozessverlauf zur Einstellung des Verfahrens. Doch da mochte Staatsanwältin Christine Apfelbacher, nach Rücksprache mit ihrer Dienststelle, nicht mitmachen. Also wurde weiter verhandelt. Insgesamt viereinhalb Stunden lang und mit dem Antrag der von höherem Alkoholgenuss überzeugten Staatsanwältin auf 3000 Euro Geldstrafe und weiteren drei Monaten Führerscheinentzug. Dabei musste man wissen: Die Fahrerlaubnis war dem 47-Jährigen am Tag nach dem Unfall entzogen worden. "Ein Alkoholwert steht in keiner Weise fest", unterstrich Verteidiger Rainhard Jäger. Von daher könne es ausschließlich eine Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung an dem Traktorfahrer geben. Nicht aber wegen Trunkenheit als Ursache.Richter Heydn schloss sich dem Anwalt an. "Es war ein Auffahrunfall mit geklärter Schuldfrage", unterstrich er. Doch ein Nachweis für die genaue Höhe des Alkoholpegels lasse sich nicht führen. Er verurteilte den 47-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 800 Euro Geldstrafe. Seinen Führerschein erhielt der bis dahin nicht vorbestrafte Familienvater noch im Gerichtssaal zurück.Im Zuge der Beweisaufnahme war auch der Kfz-Sachverständige Ralf Piller gehört worden. Er informierte, dass der Autofahrer in der Dämmerung ganz sicher die Rücklichter des vor ihm langsam fahrenden Traktors hätte erkennen müssen. Allerdings wäre für den angekoppelten Holzspalter eine eigene Beleuchtungsanlage vorgeschrieben gewesen. Die Staatsanwaltschaft wird die getroffene Entscheidung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht akzeptieren. Sie geht nach Lage der Dinge in die Berufung.Was tut jemand, der von der Polizei erfährt, dass sich ein bei ihm vorgenommener Alkoholtest bei 1,28 Promille einpendelte und wissen will, wie das amtliche Ergebnis einer gerichtsrelevanten Blutentnahme ausfiel? Er ruft bei der Polizei an. Doch dort, so berichtete jetzt ein 47-Jähriger am Rande einer Gerichtsverhandlung in Schwandorf, habe er keine Auskunft bekommen.Der Mann erkundigte sich erneut bei der Polizei in Nabburg. Doch das Ergebnis, ihm eigentlich zustehend, bekam er nicht. Stattdessen sei ihm bedeutet worden, er möge tunlichst nicht mehr nachfragen. Am 15. Januar hatte man dem Arbeiter nach einem tags zuvor geschehenen Verkehrsunfall den Führerschein abgenommen. Erst am 6. Juni, also fünf Monate später, hörte er bei einer Rückfrage von einer Amberger Staatsanwältin, dass die Blutentnahme verschwunden sei. Dies geschah auf dem Zustellungsweg von der Nabburger Polizei zu einer Untersuchungsanstalt. Die Polizei selbst hatte ihm das nach eigenem Bekunden nicht gesagt. Deren Sekretärin rief nach drei Wochen bei dem Institut an und erfuhr, dass das Röhrchen mit dem Blut nicht eingetroffen sei.Bis zum Prozess vor dem Amtsgericht Schwandorf verging fast genau ein Jahr. In diesem Zeitraum sollen vier oder gar noch mehr Staatsanwälte in Amberg wegen Personalwechsels mit der Sachbearbeitung beschäftigt gewesen sein. Unterdessen sieht sich der Arbeiter aus dem östlichen Kreis Amberg-Sulzbach mit Versicherungsschreiben konfrontiert, die ihm Schadensregulierungen wegen angeblich erwiesener Trunkenheit versagen oder bereits erstattete Beträge einfordern. Das summiert sich auf rund 40 000 Euro.