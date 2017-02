Vermischtes Schwandorf

Die Anklageschrift existiert seit eineinhalb Jahren. Weshalb sie jetzt erst in einen Prozess vor dem Schwandorfer Schöffengericht mündete, ist ebenso unklar wie genaue Vorgänge, die einem mutmaßlichen Verbrechen des sexuellen Missbrauchs zugrunde liegen. Im Jahr 2012 soll dabei ein seinerzeit sechs Jahre alter Junge das Opfer gewesen sein.

Das Verfahren ist weitgehend nichtöffentlich. Der Anklageschrift ließ sich entnehmen, dass im südlichen Landkreis ein Kind zum Opfer sexuell an ihm vorgenommener Handlungen geworden sei. Als dies geschah, entstand offenbar ein Videofilm. Er wurde später bei Ermittlungen der Amberger Kripo auf einem Rechner gefunden und beschlagnahmt.Auf der Anklagebank sitzen ein heute im Kreis Regensburg wohnender 33-jähriger Mann und eine 26 Jahre alte Frau, die unter Betreuung steht. Ihnen wird der Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs gemacht. Als die Anschuldigungen von Staatsanwältin Christine Apfelbacher verlesen worden waren, schloss sich die Tür des Sitzungssaals für Beobachter. Die Verteidiger der Angeklagten hatten den Ausschluss der Öffentlichkeit für die Dauer der Vernehmung ihrer Mandanten beantragt.Das Schöffengericht unter Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Ewald Ebensperger entsprach diesem Wunsch und hatte dabei vom Gesetz her keine andere Möglichkeit. Es seien, hatten die Anwälte argumentiert, Einzelheiten aus dem Intimleben der Angeklagten zu erwarten. Das überwiege öffentliches Interesse. Über zwei Stunden lang wurden die Beschuldigten vernommen. Dann durften Zuhörer zwar kurz wieder in den Saal. Nach nur wenigen Minuten aber mussten sie erneut gehen. Denn es gab offenbar Zeugen, bei deren Befragung ebenfalls intime Details zu erörtern waren.Bis zu diesem Zeitpunkt der Verhandlung blieb für Außenstehende völlig unklar, unter welchen Umständen das Geschehen ablief und in welchem Verhältnis die Angeklagten zueinander standen.