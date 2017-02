Vermischtes Schwandorf

05.02.2017

Damit sie ihren Ort nicht eines Tages in "Klardorf im See" umtaufen müssen, wehren sich die Bewohner des Stadtteils gegen den weiteren Kiesabbau "vor der Haustüre". Stadtrat Andreas Weinmann übergab Landrat Thomas Ebeling eine Resolution des SPD-Ortsvereins Klardorf und fordert darin den Abbau-Stopp.

(rhi) Bei seinem Besuch im Rathaus übergab Andreas Weinmann kürzlich 150 Unterschriften besorgter Bürger an Oberbürgermeister Andreas Feller. Am Freitag sprach er gemeinsam mit Hans Öchsner, Christine Atai und Cornelia Schnorrer beim Landrat vor. Die Delegation wies auf die "Insellage" der Ortschaft hin, die im Westen an die Naab, im Osten an den Steinberger See sowie im Norden und Süden an 200 Hektar Kiesweiher grenze."Wir haben unseren Beitrag zur Rohstoffgewinnung geleistet", erklärte Andreas Weinmann. Damit müsse jetzt Schluss sein. 100 Hektar Wald seien bereits ohne jeden Ausgleich verschwunden. Jetzt solle auch noch der Rest dran glauben. Soweit wollen es die Klardorfer aber nicht kommen lassen. Der Wald habe schließlich eine ökologische Funktion und reguliere den Grundwasserspiegel.Die Bevölkerung sieht nicht nur das Landschaftsbild beeinträchtigt, sondern befürchtet auch eine vermehrte Überschwemmung ihrer Keller. "Bei der Gefährdung des Eigentums hört der Spaß auf", macht Andreas Weinmann deutlich. Wie sehr ihnen das Thema auf den Nägeln brennt, zeigten die Bürger bei einer Informationsveranstaltung. "Der Obermeier-Saal platzte aus allen Nähten", so Andreas Weinmann.Landrat Thomas Ebeling reagierte auf die Resolution zurückhaltend. Er vertraut auf seine Sachbearbeiter, "die die Einwände in Einzelverfahren prüfen werden". Er bat auch um Verständnis für das Unternehmen, das sich an die rechtlichen Vorgaben halte und seine Interessen vertrete. Auf die Seite der Kieswerk Klardorf GmbH hat sich die Mehrheit im städtischen Planungsausschuss bei der Sitzung im November 2016 geschlagen. Die Vertreter von CSU, UW und FW ließen sich von den Argumenten des Unternehmens überzeugen, das Mess-Stellen zur Überwachung des Grundwasserpegels einrichten und sich am Konzept zur späteren Nutzung der Abbauflächen beteiligen möchte.