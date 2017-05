Vermischtes Schwandorf

21.05.2017

3

0 21.05.2017

Auch wenn es sportlich bei dem TSV 1860 München alles andere als gut läuft: Die Bubacher "Löwenfreunde" halten ihrem Verein die Treue. Rudolf Heimler bleibt Vorsitzender des Fanclubs.

Harmonie und Zusammenhalt zeichnen die Bubacher Löwenfreunde aus. Die turnusgemäße Neuwahl im Gasthaus Graf verlief reibungslos. Rudolf Heimler wurde dabei einstimmig im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Bei der Generalversammlung zog Heimler eine positive Bilanz. Durch eine Neuaufnahme habe sich der Mitgliederstand auf 24 erhöht. Verschiedene Bundesligaheimspiele der Löwen wurden besucht.Auch gesellschaftlich war stets etwas geboten. Als Höhepunkte bezeichnete Heimler das Fußballturnier gegen den Bayern-Fanclub und die Weihnachtsfeier. Anschließend sprach er die wichtigsten Termine an. Das Fußballturnier mit Grillfest findet am 14. Juli statt. Das Watter-Turnier am 16. September und die Weihnachtsfeier am 25. November sind weitere Termine. Er dankte den Ausschussmitgliedern und Helfern für die gute Zusammenarbeit.Die Neuwahl des Vorstands brachte folgendes Ergebnis: Vorsitzender ist Rudolf Heimler, Stellvertreter Josef Graf, Kassier Hubert Merl, Schriftführerin Gerlinde Merl, Kassenprüfer Helga Huml und Christian Deiminger.