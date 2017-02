Vermischtes Schwandorf

01.02.2017

703

0 01.02.2017703

Hubert Döpfer erreichte die Nachricht um 3 Uhr morgens: Seine Schule steht unter Wasser. Die Polizei schätzt, dass der Schaden im hohen sechsstelligen Bereich liegt. Trotz des Vorfalls bleibt der Schulgründer optimistisch.

Strom gekappt

Gutachter vor Ort

Ich bin optimistisch, dass man das Gebäude wieder trocken kann - auch wenn andere sagen, das geht nicht mehr. Schulgründer Hubert Döpfer

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte ein Nachbar gemerkt, dass Wasser aus dem ehemaligen Katholischen Vereinshaus in der Höflingerstraße, Ecke Klosterstraße, läuft. Die Nachricht ging bei der Polizei gegen 2.15 Uhr ein. Hubert Döpfer eilte nach dem Anruf der Polizei zum Ort des Geschehens. Er berichtet von so viel Wasser, dass es "wie ein Bach" aus der Eingangstüre der Privatschule gelaufen sei.Das Wasser floss laut den Schilderungen Döpfers und einer Pressemitteilung der Polizei auch aus allen Türen und Fenstern und drang sogar durch die Mauern. Die Feuerwehr Schwandorf und der Hausmeister wurden alarmiert. Bei der Begehung des Gebäudes stellten sie fest, dass auf dem Dachboden, wohl aufgrund der langanhaltenden Kälte, eine Feuerwehrsteigleitung geplatzt war. Das Tauwetter hatte schließlich zur Folge, dass das in der Leitung gefrorene Wasser wieder flüssig wurde, in erheblicher Menge austrat und sich beinahe über das ganze Gebäude verteilte. Im Einsatz waren auch die Wasserwerke und der Winterdienst. Außerdem musste die Stromversorgung des Gebäudes gekappt werden, wodurch auch die Anwohner in der Höflingerstraße zeitweise ohne Elektrizität waren.Am Mittwochmorgen musste die Privatschule für rund 200 Schüler kurzfristig Ausweich-Räume finden. "Durch herumjonglieren hat das auch geklappt", erklärte Döpfer. Eine Klasse habe wieder heimgeschickt werden müssen, alle anderen Schüler seien in anderen Gebäuden der Döpfer-Schulen untergebracht worden. Am Donnerstag sollen wieder alle Schüler unterrichtet werden.Wie es nun weitergeht, ist ungewiss. "Ich bin optimistisch, dass man das Gebäude wieder trocken kann - auch wenn andere sagen, das geht nicht mehr", sagte Döpfer. Auch die Ausstattung sei kaputt. Der Schulgründer berichtete von Tisch-Holzplatten, die sich wegen der Nässe gebogen hätten. Die Polizei schrieb in einer Pressemitteilung von einem Schaden im hohen sechsstelligen Bereich. Döpfer ergänzte, dass sich für Mittwochnachmittag ein Gutachter angekündigt habe.