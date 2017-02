Vermischtes Schwandorf

14.02.2017

Der Verdacht auf Ausbruch der Wildvogel-Geflügelpest besteht in zwei weiteren Fällen im Landkreis. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen hat bei einem verendeten Schwan in Schwarzach und bei einer Stockente in Zangenstein (Markt Schwarzhofen) Aviäre Influenzaviren des Subtyps H5 labordiagnostisch nachgewiesen. Das Landratsamt wird in seinem heute erscheinenden Amtsblatt zwei Allgemeinverfügungen mit Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet um diese Fundorte erlassen.

Zwei weitere positive Fälle wurden in Teublitz nachgewiesen, wo die behördlichen Maßnahmen aufgrund früherer Fälle bereits verfügt sind. Eine tot aufgefundene Elster und eine Graugans wurden positiv getestet. Die in Teublitz unter behördlicher Beobachtung stehenden Tauben des dortigen Geflügelzuchtvereins wurden inzwischen untersucht. Sie sind klinisch unauffällig. Die von allen Tauben entnommenen Tupferproben sind allesamt negativ.Unterdessen hat das Landratsamt das weitere Einsammeln toter Vögel neu geregelt. In einem Rundschreiben wurden alle Gemeinden gebeten, diese Aufgabe als örtlich zuständige Sicherheitsbehörden in eigener Zuständigkeit zu übernehmen. Totfunde sollen daher nicht mehr an das Landratsamt in Schwandorf, sondern an die jeweils zuständige Gemeinde gemeldet werden. Aus Stulln wurde am Dienstag ein erster Totfund gemeldet. Unter der Bockelbrücke in Brensdorf laf direkt am Naabufer ein toter Bussard. Er wurde von der Feuerwehr geborgen.Aufgrund des in Bayern herrschenden Seuchengeschehens appelliert das Landratsamt erneut an alle Geflügelhalter, die verfügten Maßnahmen wie Aufstallungspflicht und Ausstellungsverbot strikt einzuhalten. Geflügelhalter, die ihren Bestand noch nicht dem Veterinäramt gemeldet haben, müssen dies umgehend nachholen. Das für die Landkreisbürger eingerichtete Bürgertelefon steht unter der Telefonnummer (09431) 471-146 für Fragen zur Verfügung.