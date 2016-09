Vermischtes Schwandorf

Die Feuerwehr Fronberg hat Nachwuchsprobleme und ist auch auf der Suche nach weiteren Aktiven. Vorsitzender Achim Kröplin (links) rührte deshalb beim Herbstfest die Werbetrommel. Mit den Einnahmen aus dem Speisen- und Getränkeverkauf will er den Aufbau einer Jugendgruppe fördern.

Großzügige Spenden haben es der Feuerwehr zuletzt ermöglicht, eine Wärmebildkamera für 2500 und eine Flachsaugpumpe für 650 Euro anzukaufen. "Als ihre Keller vollgelaufen waren, riefen die Leute nach der Feuerwehr", erinnert sich Achim Kröplin an die Einsätze vor einigen Monaten. In dieser Zeit sei die Wertschätzung der Feuerwehr in der Bevölkerung wesentlich gestiegen, so der Vorsitzende. Den guten Besuch des Herbstfestes wertet er als Beweis dafür, "dass die Fronberger Bevölkerung hinter ihrer Feuerwehr steht".