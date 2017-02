Sperrbezirk festgelegt

Vermischtes Schwandorf

03.02.2017

0

0 03.02.2017

Wegen der Fälle von Geflügelpest in der Höllohe hat das Landratsamt wie angekündigt eine Allgemeinverfügung erlassen und im Amtsblatt veröffentlicht. Ein Sperrbezirk und eine Beobachtungszone wurden festgelegt. Im Sperrbezirk gilt unter anderem Stallpflicht für Geflügel. Der Sperrbezirk wird beschildert und umfasst Teublitz mit den Stadtteilen Bömmerlschlag, Froschlacke, Kremplschlag, Kuntsdorf, Münchshofen, Oberhof, Premberg, Stocka, Weiherdorf, Frauenhof, Katzdorf und Saltendorf; den Stadtteil Lehenhaus von Maxhütte-Haidhof und den Schwandorfer Stadtteil Strengleiten. Das Beobachtungsgebiet umfasst die Gebiete des Städtedreiecks, der Städte Schwandorf und Nittenau sowie der Gemeinden Steinberg am See und Wackersdorf. Die Verfügung tritt sofort in Kraft.

Die ausführlichen Regeln und Bestimmungen sind im Amtsblatt des Landkreises auch im Internet nachzulesen.___Weitere Informationen im Internet: