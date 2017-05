Vermischtes Schwandorf

Drei Buben und sieben Mädchen - im Bild mit den Ministranten - feierten in der Pfarrei St. Andreas Fronberg am Sonntag Erstkommunion. "Im Netz Jesu gehalten" lautete das Motto des Gottesdienstes. Ausgehend vom Evangelium über den Fischfang der Jünger leitete Pfarrer Thomas (hinten, Mitte) das Hauptthema ab. So sei es das Schutznetz in Form von Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunden bis hin zu Jesus, das "Netz der Liebe", dem man alles anvertrauen und vertrauen könne. So munterte er die Erstkommunionkinder auch auf, sich in die Pfarrgemeinde einzubringen. Pfarre Thomas danke besonders Pastoralreferentin Angelika Lobinger (hinten, rechts), die die Kommunionkinder auf das Sakrament vorbereitet hatte. Der Kirchenchor umrahmte die Messe. Bild: exb/Zitzler