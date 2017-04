Vermischtes Schwandorf

Mit der "Verdienstmedaille" hat der Stadtverband für Sport eine neue Auszeichnung für Vereinsvorsitzende geschaffen, die seit mindestens 20 Jahren im Amt sind. Oberbürgermeister Andreas Feller und Stadtverbandsvorsitzender Thomas Fink sprachen am Montag sieben verdienten Funktionären diese Anerkennung aus. Kurt Bendler war Schriftführer und zweiter Vorsitzender der "NaturFreunde", ehe er 1996 die Ortsgruppe als Vorsitzender übernahm. Der Verein bietet den 112 Mitgliedern Wanderungen, Radtouren, Nordic-Walking und weitere Freizeitaktivitäten an.

Die Verdienstmedaille erhielt auch der langjährige Vorsitzende, Spieler, Trainer und Schiedsrichter des SV Haselbach, Heinrich Engelhardt. In der Ära des heutigen Ehrenvorsitzenden entstand ein neues Sportheim. Johann Geck steht seit der Gründung 1974 an der Spitze der Jurawanderer Bubach. Er bereitet bis heute die jährlichen Wandertage vor und organisiert dazwischen gesellschaftliche Veranstaltungen. Seit über 20 Jahren prägt Günter Jehl die Geschicke des Schachklubs Schwandorf. Er gehörte der Aufstiegsmannschaft zur Landesliga an und organisierte Vergleichskämpfe mit der Partnerstadt Sokolov und Simultan-Turniere mit Großmeistern.Alois Schlagenhaufer ist seit 1983 bei den Eichhornschützen Kronstetten aktiv und seit 24 Jahren deren Vorsitzender. Der Bau des neuen Schützenheims an der Wackersdorfer Straße trägt seine Handschrift. Vor 49 Jahren schloss sich Hans Sturm dem SC Weinberg an. Er war Spieler, Jugend- und Abteilungsleiter und übernahm 1995 den Vereinsvorsitz.Seit 42 Jahren engagiert sich Hans Zimmermann beim SC Kreith-Pittersberg. Zunächst als Schriftführer, dann als Abteilungsleiter. Seit 1981 ist er Vorsitzender des Vereins. Unter seiner Regie entstand Mitte der 1980er Jahre die neue Sportanlage. Die Verdienstmedaille des Stadtverbandes für Sport erhält auch der langjährige Vorsitzende des TuS Dachelhofen, Hermann Schart, der sich derzeit in Urlaub befindet. Zu der Auszeichnung gratulierten stellvertretender Landrat Arnold Kimmerl und Landtagsabgeordneter Franz Schindler.Blumen bekamen die Frauen der geehrten Vereinsvorsitzenden überreicht. Das "Naabsiegenhofer-Klarinetten-Trio" trug mit Musikstücken zur Gestaltung der Feier bei.