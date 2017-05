Vermischtes Schwandorf

"Parkt es sich gut auf einem Eltern-Kind-Parkplatz?", fragt Magdalena (31), Mutter zweier Mädchen, Rebekka (5) und Esther (3). Dreimal ist sie im Kreis gefahren, hat auf einem engen Parkplatz die Kinder mit Mühe aus Kindersitz und Türspalt gezogen, ist mit den beiden an zurückstoßenden Ausparkern vorbeibalanciert - und dann steht ein SUV mit kinderlosen Best-Agern auf dem begehrten Platz.

Keine rechtliche Bindung "Mutter-Kind-, Frauen- und Seniorenparkplätze sind in der Straßenverkehrsordnung (StVO) rechtlich nicht erwähnt und damit gesetzlich nicht verankert", erklärt Lothar Mulzer, Pressesprecher der Stadt Schwandorf. "Bei derartigen Hinweisschildern handelt es sich somit nicht um offizielle Verkehrszeichen, sondern um eine Bitte oder Aufforderung des Stellplatzinhabers, um Rücksichtnahme auf die jeweiligen Personengruppen." Man wünsche sich, dass diese Parkplätze freigehalten werden, die Missachtung der Hinweisschilder löse aber keine rechtlichen Konsequenzen aus. Anders bei Sonderparkplätzen für schwerbehinderte Menschen: "Sie sind explizit in der StVO geregelt." Bei Zuwiderhandlungen sehe der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro vor. (jrh)

Leitkultur - Angemerkt von Jürgen Herda Neuerdings wird wieder viel über Leitkultur diskutiert: Was gutes Benehmen ist, darüber gehen aber die Meinungen auch bei Bio-Deutschen auseinander. Wenn sich gut situierte Leute im besten Alter benehmen wie rotzfreche Teenager, die im Bus der Oma den Platz nicht freimachen, fehlt es nicht nur Zuwanderern am altehrwürdigen Anstand.



Sicher, man muss nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen und jeden Alltagskonflikt zum Drama aufbauschen. Kein Mensch läuft wie der personifizierte Knigge durch die Welt, jeder von uns gibt dem inneren Schweinehund öfter nach, als uns lieb ist - wie der Bequemlichkeit, direkt vor der Supermarkttür zu parken. Und wir würden uns schön bedanken, wenn uns dabei jedes Mal ein selbsternannter Hauswart maßregeln würde.



Aber so selbstkritisch sollten wir dann schon sein, uns dabei nicht auch noch im Recht zu fühlen. Wenn wir durch unseren ganz persönlichen Egoismus Menschen behindern, deren Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist - etwa wegen einer Gehbehinderung oder zwei an den Händen zerrenden Kindern -, sollten wir die Größe haben, uns zu entschuldigen, anstatt uns selbstgerecht zu rechtfertigen.



Das hätte noch einen positiven Nebeneffekt: Eine neue Leitkultur beim Parken und anderen Alltagssituationen wäre ein Beitrag zur Entbürokratisierung. Würde sich jeder an die übrigens in der StVO geforderte gegenseitige Rücksichtnahme halten, wären viele Regelungen überflüssig.

"Sind Sie Ausländer?", fühlt sich der Fahrer offensichtlich im Recht, "ich verstehe Sie nicht." Seine Begleiterin grinst über den Schenkelklopfer und setzt zur Verteidigung an. "Ich habe auch zwei Kinder großgezogen." Ja, bestimmt, aber auf dem Schild steht eindeutig nicht: "Parkplatz für verdiente Bürger, die Kinder großgezogen haben. "Sie wissen doch selbst, dass dieser Parkplatz nicht für Sie gedacht ist", versucht es die junge Mutter noch einmal. "Dann sind die völlig ausgerastet", erzählt sie. "Sie sind losgefahren, haben mich mit runtergelassenem Fenster beschimpft.Jetzt will es Magdalena genau wissen. Sie hat sich das Kennzeichen notiert und fragt an der Globus-Info nach. "Unser Parkplatz ist während der Öffnungszeiten öffentlich", wird ihr mitgeteilt, "wir können Schilder aufstellen, aber ihre Einhaltung nicht erzwingen." Erst nach Ladenschluss könne man vom Hausrecht Gebrauch machen. Stehen dann diese Schilder nur zur Zierde da?"Leider kommt es immer wieder vor, dass sich Leute unvernünftig verhalten", bedauert Globus-Geschäftsleiter Reiner Gebernitz das Verhalten des Fahrers. Und er relativiert auch die Auskunft der Mitarbeiterin am Info-Point: "Ich könnte schon eine Anzeige gegenüber einem Kunden machen, aber das werden wir nicht tun." 5000 Kunden führen täglich über den Parkplatz, er könne nicht alle Konflikte managen. "Wir versuchen an die Vernunft zu appellieren", sagt Gebernitz, "nehmt Rücksicht aufeinander."Man versuche, allen Bedürfnissen entgegenzukommen, auch Kunden mit Fahrzeugen in Überbreite. "Seit wir die Parkplätze neu markieren haben lassen", erzählt der Rheinländer, "sind sie auch groß genug für SUVs." Das Problem sei: "Die meisten meinen, sie müssen in die erste Reihe fahren." 1200 Parkplätze habe man ausgewiesen, davon 18 Mutter-Kind- und 16 Behinderten-Stellplätze. In der Regel reiche das. "Der Parkplatz dreht sich in der Regel alle zwei Stunden, nur Freitagnachmittag und Samstag wird's manchmal putzig." Gebernitz, der für den Bau des Einkaufszentrums Am Brunnfeld 1995 federführend mitwirkte, viele andere Standorte betreute und seit 2014 wieder zurück ist, spricht persönlich Falschparker an, wenn er welche sieht. "Das Problem haben wir an vielen Standorten", seufzt der Geschäftsleiter. "Es gibt auch Kunden, die sich eine Schnellkasse mit bis zu zehn Artikeln wünschen und sich dann mit vollem Einkaufswagen hinstellen - die Kassiererin sitzt dann zwischen allen Stühlen."Auch in Weiden ist das Problem schon aufgetreten: "Bei uns gab es mal eine generelle Anfrage vom Behindertenverband", sagt Johann Wurm, Verkehrssachbearbeiter der Polizeiinspektion, "inwieweit man die Behindertenparkplätze auf dem E-Center-Gelände in der Unteren-Bauscher-Straße überwachen könne." Diese Beschilderungen seien aber privatrechtlicher Art und nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) nicht ahndbar."Dass die SUVs Probleme haben mit zu schmalen Parkplätzen, ist allgemein bekannt", stimmt Wurm zu. "Die Fahrzeuge werden immer breiter, die Unfallfluchten nehmen erheblich zu." In Regensburg habe man bereits mit Erfolg begonnen gegenzusteuern, und die Größe der Parkplätze angepasst. Auf öffentlichen Plätzen würden die Ausschilderungen aber in der Regel gut beachtet. Offensichtlich kennen die Parksünder die StVO nur zu gut: "Privatrechtlich können Sie abschleppen lassen, bewegen sich aber auf dünnem Eis", warnt Wurm. "Ich muss als Auftraggeber den Abschleppdienst zahlen und das Geld eintreiben."