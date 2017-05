Vermischtes Schwandorf

12.05.2017

Eine kaltschnäuzige Tat: Sie durchbrachen mit einem Fahrzeug die Eingangstüre eines Verbrauchermarktes Am Brunnfeld, rissen gewaltsam den Bankautomaten aus der Bodenverankerung und nahmen ihn einfach mit. Die Fahndung nach den Tätern verlief bisher ergebnislos.

Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums steuerten bisher unbekannte Täter am Freitag, 12. Mai, gegen 1.30 Uhr, mit einem Fahrzeug durch die gläserne Eingangstüre des Verbrauchermarktes. Dabei fuhren sie noch rund 25 Meter in die Passage hinein, hebelten unter massiver Gewaltanwendung den darin befindlichen Geldausgabeautomaten aus der Bodenverschraubung und hievten ihn auf ihr Fahrzeug.Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, an denen mehrere Streifenfahrzeuge und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, brachten keinen Erfolg. Die Einbrecher verursachten am Verbrauchermarkt einen Schaden in Höhe von mindestens 25 000 Euro. Was an Scheinen im Geldautomaten war, steht noch nicht fest. Es dürften aber mehrere Tausend Euro gewesen sein.Die Kripo Amberg hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und nahm verschiedene Tatortspuren auf. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 09621/890-0.