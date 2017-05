Vermischtes Schwandorf

11.05.2017

(kga) Mit neun Mannschaften nahm die Tischtennisabteilung des TSV Klardorf im vergangenen Herbst den Spielbetrieb auf. Am Ende der Saison stehen ein Meistertitel und ein Abstieg. Zudem präsentierten sich die Mädchen erneut in Bestform: Sie sicherten sich den Bezirkspokal und wurden bei den Schülerinnen A dritter bayerischer Meister. Auch freut sich die Sparte, im Nachwuchsbereich fünf Neuzugänge verbuchen zu können.

In seinen Bericht ließ Abteilungsleiter Gerd Kühner die vergangene Saison Revue passieren und ging auf die neue Wettspielordnung ein. Der aktuelle Mitgliederstand liegt bei 51, darunter 22 Kinder- und Jugendliche. In der neuen Spielsaison gilt ab sofort eine bundeseinheitliche Wettspielordnung. Bei Heimspielen muss man das Ergebnis spätestens nach 24 Stunden im System erfasst haben. Auch gebe es eine neue Punkteregelung im Nachwuchsbereich für "SBE-Spieler". Weitere Einzelheiten dazu werde man am Kreistag im Gasthaus Obermeier erfahren. Auch habe sich die Abteilung entschlossen, für die kommende Saison neue Trikots anzuschaffen.Sportlich verlief die Saison nach Kühners Worten für die Sparte ausgezeichnet. Einziger Wermutstropfen war der Abstieg des ersten Herrenteams in die dritte Kreisliga. Die Damen I belegten den fünften Platz in der 2. Bezirksliga Nord mit 10:14 Punkten. Auch das zweite Damenteam spielte eine ordentliche Saison in der 3. Bezirksliga Ost und belegte mit 7:17 Punkten den fünften Platz. Platz zwei sicherten sich die Herren II in der vierten Kreisliga und sind somit aufstiegsberechtigt. Mit 9:11 Punkten belegte das dritte Herrenteam in der Viererliga einen ausgezeichneten dritten Platz. Souverän und ohne Niederlage spielte das erste Mädchenteam eine tolle Saison und holten sich in der Oberpfalzliga mit 29:1 Punkten den Meistertitel. Den vierten Platz sicherte sich mit 10:20 Punkten das zweite Klardorfer Team. Die Mädchen III belegten in der 1. Kreisliga unglücklich den zweiten Platz. In der ersten Kreisliga holte sich das Jungenteam mit 21:11 Punkten den dritten Platz.Hanna Grabinger und Lena Kühner werden den TSV am 14. Mai auf dem nordbayerischen Ranglistenturnier in Wackersdorf vertreten. Die erste Mädchenmannschaft holte sich auch den Bezirkspokal. Zudem wurden die Mädchen dritter bayerischer Meister der Schülerinnen A. In die neue Spielsaison werde man mit zwei Herren-, drei Damen-, einer Mädchen-, einer Jungen- und einer Bambinimannschaft starten, so Kühner. Abschließend galt sein Dank den Helfern, Betreuern und Trainern.