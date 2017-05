Vermischtes Schwandorf

08.05.2017

11

0 08.05.201711

Die Reise nach Berlin hat sich gelohnt: Die Tischtennis-Mannschaft der Mädchenrealschule St. Josef holte sich den Deutschen Meistertitel beim Finale des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia". Am Samstag gab es "großen Bahnhof" für die Mädels bei der Rückkehr in ihre Heimatstadt.

"Gänsehaut pur"

Am Samstagnachmittag pünktlich um 16.45 Uhr trafen die Deutschen Meister im Tischtennis und deren Betreuer mit dem Zug am Schwandorfer Bahnhof ein und wurden von den Eltern und Freunden mit gebührendem Applaus in Empfang genommen. OB Andreas Feller hatte für den Empfang Sieger-Shirts bedrucken lassen und mit einem Transparent wurden die "Champions" dann aus dem Schwandorfer Bahnhof begleitet. Am Dienstag dieser Woche werden die erfolgreichen Schülerinnen um 11 Uhr in der Mädchenrealschule St. Josef im Kreise ihrer Mitschülerinnen geehrt.Am vergangenen Dienstag hatte sich die Tischtennis-Schülermannschaft der Mädchenrealschule St. Josef mit dem Zug von Schwandorf auf den Weg nach Berlin zum Bundesfinale in die Max-Schmeling-Halle gemacht. Zuvor hatte die Mannschaft um die Betreuerin und Studienrätin Ann-Katrin Wittmann in Seubersdorf den Landestitel errungen und sich somit zum zweiten Mal für das Bundesfinale qualifiziert. Im vergangenen Jahr musste man noch dem Schwarzenbeck-Gymnasium aus Schleswig-Holstein den Vortritt lassen und errang immerhin die Deutsche Vizemeisterschaft. In diesem Jahr stellten die Mädchen aus Schwandorf ihre ganze Nervenstärke unter Beweis, setzten sich gegen Sportstützpunkt-Schulen und hochkarätige Tischtennisspielerinnen aus der ganzen Bundesrepublik erfolgreich durch und holten den Titel.Die mächtig stolze Schulleiterin der Mädchenrealschule St. Josef, Marlies Hofmann, war am Donnerstag mit zwei Kollegen hinterhergereist, um ihren Schülerinnen vor Ort die Daumen drücken zu können. "Was unsere Mädels geleistet haben, gebührt höchsten Respekt", zeigte sich die Direktorin begeistert von den Siegerinnen. "Das war Gänsehaut pur", versuchte Marlies Hoffmann die Eindrücken aus der Bundeshauptstadt wiederzugeben.Schwandorfs Oberbürgermeister Andreas Feller organisierte kurzentschlossen ein Besuchsprogramm in Berlin und ermöglichte den Schülerinnen und deren Lehrer eine Visite im Bundestag mit Führung.