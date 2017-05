Treffsichere Könige und Ritter

Vermischtes Schwandorf

01.05.2017

01.05.2017

Die Proklamation ist der Höhepunkt des Gauballs der Schützen. Den Mannschaftstitel sicherte sich der Schützenverein Eichenlaub Altenschwand. Gauschützenkönig wurde Markus Merl mit einem 17,4-Teiler. Den Titel der Schützenliesel holte sich Daniela Schrei (55,4-Teiler).

Merl mit Luftgewehr Erster

(kga) Außerdem erhielt der Gausportleiter Silvio Ferrero das Gauschützenabzeichen in Silber. Der Jurabund Bubach war heuer der Ausrichter des Gaukönigsschießens. Alle 15 Vereine des Dachverbandes waren vertreten. Insgesamt gingen 105 Schützen an den Start. Vom Jurabund Bubach wurde anlässlich des Gaukönigsschießen eine zusätzliches Preisschießen ausgetragen. Die besten drei Schützen wurden geehrt. Den ersten Platz belegte Helmut Hummel von den Auerhahn Schützen Steinberg (4,3-Teiler), vor Florian Ebert (Nabtal Ettmannsdorf, 24,4-Teiler) und Harald Merl (26,8).Der Schützenverein aus Bubach stellte die meisten Teilnehmer (23). Jugendkönig wurde Michael Reichhardt (Eichhorn Kronstetten, 59,4-Teiler). Hinter ihm platzierten sich die beiden Ritter Kevin Wittke (Eichhorn Kronstetten, 86-Teiler) und Theresa Ehrenstraßer (Bergmannschützen Heselbach, 87-Teiler). Gaujugendliesel wurde Alisa Mailli (Jurabund Bubach).In der Klasse Luftgewehr wurde Markus Merl vom Verein Glück Auf Wackersdorf mit einem 17,4-Teiler König des Gaus. Erster Ritter ist Marco Merl (Glück Auf Wackersdorf, 33,7-Teiler) vor Philipp Elsinger (Bergmannsschützen Heselbach, 98,4-Teiler). Den Titel der Liesel holte sich Daniela Schrei (Jurabund Bubach, 55,4-Teiler). Mit der Luftpistole erwies sich Marlen Fleischmann von den Zimmerstutzen Klardorf mit einem 140,9-Teiler am treffsichersten. Ihr zur Seite stehen die beiden Ritter Georg Sieß (Zimmerstutzen Klardorf, 173-Teiler) und Marco Boy (Nabtal Ettmannsdorf, 245,7-Teiler). Schützenliesel wurde Marianne Schmid (Jurabund Bubach, 239,6-Teiler).Im Auflage-Schießen, das zum ersten Mal über die Bühne ging, holte sich Martin Mailli (Jurabund Bubach, 31,7-Teiler) den Titel. Ihm zur Seite stehen Anton Ernst sen. (Eichhorn Kronstetten, 40,4-Teiler) und Manfred Reif (Tell Dachelhofen, 63,2-Teiler). Schützenliesel wurde Lydia Mailli (Jurabund Bubach, 61,2-Teiler). In der Mannschaftswertung siegte der Jurabund Bubach mit einem 1066,3-Plattl, der hierfür den Maria-Heinrich-Gedächtnispokal überreicht bekam. Den zweiten Platz belegte die Nabtal Ettmannsdorf mit einem 1174,3-Plattl. Dritter wurden die Bergmannsschützen Heselbach mit einem 1411,6-Plattl. Nach der Siegerehrung zeichnete Gauschützenmeister Karl Bachl Silvio Ferrero für seine 15-jährige Mitarbeit im Vorstand mit Gauschützenabzeichen in Silber aus. Der Schützenbund Eichhorn Kronstetten mit Schützenmeister Alois Schlagenhaufer überreichte die Jugendscheibe an Michael Reichhardt. Anschließend spielte die Band "Los Bravos & Dreamers" beim Schützenball.