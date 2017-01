Vermischtes Schwandorf

23.01.2017

3

0 23.01.2017

Ungefährdet ohne Satzverlust wurden die U18-Volleyballerinnen (Jahrgang 2000 und jünger) des VC Schwandorf Oberpfalzmeister. In Regenstauf setzten sich die Mädchen von Trainer Gerd Spies im Endspiel gegen den SV Hahnbach souverän mit 25:15 und 25:13 durch.

Sechs Jugendmannschaften kämpften in der Regenstaufer Dreifachhalle um die beiden Startplätze für die nordbayerischen Meisterschaften Anfang Februar im mittelfränkischen Ansbach. Die B-Jugendlichen aus der Bezirksliga-Mannschaft des VC Schwandorf, die zusammen mit Nachwuchsspielerinnen vom TB Weiden und der erst 15-jährigen Bayernliga-Volleyballerin Lorena Tilgen vom SV Hahnbach eine schlagkräftige Truppe bilden, galten als haushoher Favorit. Weder in der Vorrunde der TuS Schnaittenbach und die SpVgg Hainsacker, noch im Halbfinale Gastgeber TB Regenstauf konnten den Mädels von Trainer Gerd Spies Paroli bieten. Auch das Endspiel gegen den SV Hahnbach war eine einseitige Partie. Bei der nordbayerischen Meisterschaft am 4. März wird sich zeigen, ob die Qualität des Schwandorfer Teams ausreicht, um gegen die Nachwuchs-Mannschaften der fränkischen Volleyball-Hochburgen bestehen zu können. Bild: hfz