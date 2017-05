Vermischtes Schwandorf

10.05.2017

4

0 10.05.2017

Seit 6. März ist Jürgen Bomertl als weiterer Schulrat am Staatlichen Schulamt Schwandorf tätig. Der 49-jährige Rektor ist verheirateter Vater zweier Töchter und wohnt in der Gemeinde Freudenberg. In seiner neuen Aufgabe am Schulamt sieht sich der bisherige Leiter der Dreifaltigkeits-Mittelschule in Amberg offen aufgenommen. Dies versicherte er Landrat Thomas Ebeling laut einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt bei einem Vorstellungsbesuch.

Begleitet vom fachlichen Leiter des Schulamtes, Schulamtsdirektor Georg Kick, schilderte Bomertl demzufolge dem Landrat seinen beruflichen Werdegang. Einem Studium an der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung mit Graduierung zum Diplom-Verwaltungswirt folgte ein Studium an der Universität Regensburg für das Lehramt an Hauptschulen. Von 1997 bis 1999 war er als Lehramtsanwärter an der Hauptschule Burglengenfeld. Weitere Stationen führten ihn nach Kümmersbruck, als Oberlehrer in den Justizvollzugsdienst und nach Kastl. Von 2007 bis 2017 war Bomertl als Lehrer, Konrektor und die letzten sechs Jahre als Schulleiter an der Dreifaltigkeits-Mittelschule in Amberg und zuletzt auch als Verbundkoordinator für den Schulverbund Amberg tätig.Am Schulamt Schwandorf, das für 49 Schulen mit über 7400 Schülern an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis zuständig ist, obliegen ihm die Schulaufsicht über die Fach- und Förderlehrer, die Kooperation mit dem Jugendamt und dem Jugendhilfeausschuss sowie die Organisation und Koordination der Gesundheitserziehung. Weitere Aufgabenbereiche sind die Verkehrserziehung und Unfallverhütung, die Ganztagsbetreuung und Ganztagsklassen und Angelegenheiten des Religionsunterrichts in Zusammenarbeit mit den Kirchen. Landrat Thomas Ebeling als der rechtliche Leiter des Schulamtes und Georg Kick als fachlicher Leiter wünschten dem neuen Schulrat viel Erfolg bei seinen Aufgaben.