Vermischtes Schwandorf

16.02.2017

3

0 16.02.2017

Die Serie lief innerhalb weniger Tage ab: Auf einer Internetplattform wurden Elektronikgeräte versteigert, die es gar nicht gab. Die Käufer zahlten und warteten danach vergeblich auf die Ware. Wer aber konnte als Täter dafür verantwortlich gemacht werden? "Ich nicht", sagte eine 23-Jährige vor Gericht.

Steckt Freund dahinter?

Nur eine Anzeige

Es war ein mühsamer Prozess. "Sie haben bisher wiederholt falsche Angaben gemacht", schrieb Amtsgerichtsdirektor Ewald Ebensperger der Angeklagten ins Stammbuch und mahnte: "Jetzt wollen wir die Wahrheit hören." Eine Frage aber erhob sich in den folgenden drei Stunden: Stimmte all das wirklich, was die junge Frau erzählte?Es ging um eine Serie von sieben Internetbetrügereien, begangen im Dezember vorvergangenen Jahres. Handys, ein Tablet, ein Laptop wurden angeboten und versteigert, wobei dann nach und nach weit über 2000 Euro auf dem Bankkonto der 23-Jährigen eintrafen. Dies stand ebenso durch polizeiliche Ermittlungen fest wie der Umstand, dass die Offerten über den Internet-Account der Beschuldigten gelaufen waren.Zu diesem Zeitpunkt der Verhandlung kam ein 26-Jähriger aus dem Raum Regensburg ins Spiel. Er war damals mit der Frau befreundet und soll sich ihren Angaben zufolge des Accounts bemächtigt haben, um die unseriösen Geschäfte zu betreiben. "Und das Geld?", fragte der Richter. "Es ist doch auf Ihrem Konto eingegangen." Das schon, erfuhr er. "Aber teilweise habe ich es ihm gegeben und ein paar Mal hat er Summen mit meiner EC-Karte abgehoben." Ein reiner Freundschaftsdienst also, wie die 23-Jährige versicherte. Ohne auch nur einen Cent für die eigene Tasche. Konnte man das glauben?Der 26-Jährige kam als Zeuge und ließ erkennen: "Ich mache keine Angaben." Das Recht zur Aussageverweigerung hatte er. Denn gegen ihn laufen in Regensburg diverse Verfahren. Nicht nur wegen Internetbetrügereien. Er soll auch noch anderweitig als Abzocker tätig geworden sein.Es gab noch einen weiteren Fall, den Staatsanwalt Oliver Wagner der Angeklagten vorhielt. Dabei ging es um ein teures Fahrrad, das von einem Abstellplatz im südlichen Landkreis abhanden kam und nur wenige Stunden später im Internet zur Versteigerung angeboten wurde. "Das Bike lag dort herum", hörte der Richter von der 23-Jährigen. Also habe sie sich gleichsam erbarmt und es mitgenommen. "Und warum wurde es von Ihnen im Internet angeboten?", hakte Richter Ebensperger nach. "Sie hätten es ja auch zum Fundamt bringen können." Eine plausible Antwort blieb ihm die junge Frau schuldig. Interessant bei alledem: Der Besitzer hatte sein Rad auf der Versteigerungsplattform selbst entdeckt und seine Beobachtung der Polizei gemeldet.Die junge Frau wäre gerne straflos davongekommen. Doch da machten weder Staatsanwalt noch Richter mit. Dass ihr damaliger Bekannter seine Finger im Spiel hatte, wurde der 23-Jährigen letztlich geglaubt. "Aber Sie haben Beihilfe zum Betrug geleistet", wurde ihr angelastet. Hinzu kam die Sache mit dem Fahrrad, welches angeblich herrenlos herum lag. Das summierte sich unter dem Rechnungsstrich des Richters auf 2150 Euro Geldstrafe. Er entsprach damit dem Antrag des Anklagevertreters.Erstaunlich, was ein Polizeibeamter während des Prozesses schilderte. Zu den Internetbetrügereien gab es bei acht Geschädigten nur eine einzige Anzeige. Als sie vorlag, wurde die Bankverbindung der 23-Jährigen überprüft. Dabei stellte sich heraus: Es mussten weitere Verkäufe stattgefunden haben. Also wandte man sich an den über das gesamte Bundesgebiet verstreuten Personenkreis und erfuhr: "Das anzuzeigen, hätte doch sowieso keinen Sinn gemacht."