Vermischtes Schwandorf

05.05.2017

3

0 05.05.2017

Bei der Jahreshauptversammlung der Krieger- und Reservistenkameradschaft Büchelkühn zog der Verein eine durchweg positive Bilanz. Bei der Neuwahl wurde Erwin Hübl einstimmig im Amt bestätigt. Außerdem ehrten die Verantwortlichen langjährige Mitglieder für ihre Treue.

Schriftführer Tobias Obermeier berichtete von einer Neuaufnahme, so dass die Kameradschaft 132 Mitglieder zählt. Höhepunkte waren der Tagesausflug zum Oktoberfest nach Bad Kötzting, die Dorfmeisterschaft im Asphaltstockschießen, das Eisstockturnier und das Watten-Turnier. Heuer sind eine Vatertagswanderung nach Naabeck (25. Mai), die Teilnahme am Johannisfeuer der Angler (17. Juni), die Dorfmeisterschaft im Asphaltstockschießen (9. September) und das Watten-Turnier (11. November) geplant. Der Vereinsausflug ist für den 3. Oktober angesetzt.Vorsitzender Erwin Hübl zog eine positive Bilanz. Nach fünfjähriger Pause konnte heuer erstmals wieder ein Eisstockturnier abgehalten werden. Mit 17 Teams war es sehr gut besucht. Abschließend dankte Hübl den Ausschussmitgliedern und allen Helfern, die sich zum Wohle des Vereins einsetzen. Kreisvorsitzender Michael Nagy überbrachte die Grüße des Kreisverbandes Schwandorf und dankte der Krieger- und Reservistenkameradschaft für die geleistete Arbeit. Auch in Zeiten, in denen die Vereinsarbeit immer schwieriger wird, schaffe es der Büchelkühner Verein, immer wieder ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten und die Kameradschaft in das Dorfleben einzubinden.Oberbürgermeister Andreas Feller dankte dem Verein für seine gute Arbeit. Der Kameradschaft bescheinigte er zudem ein aktives Vereinsleben und Zusammenhalt. Der Verein sei ein "Aushängeschild der Stadt". Die Neuwahl brachte nachfolgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt Erwin Hübl, sein Stellvertreter ist Paul Kastner, Schriftführer Tobias Obermeier, 2. Schriftführer Sebastian Grassl, Kassier Franz Drexler und Kassier Reinhard Kick. Als Beisitzer wurden Peter Obermeier, Richard Blank, Ludwig Biller, Norbert Huber, Egon Moritz, Hans Eger, Konrad Falter und Konrad Weigl gewählt. Kassenrevisoren sind Josef Bäuml und Peter Schmid. (Ehrungen )