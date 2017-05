Vermischtes Schwandorf

12.05.2017

Die Feuerwehr Wiefelsdorf kann sich auf ihre Mitglieder verlassen. 40 von ihnen wurden bei einem Ehrenabend für ihre Treue geehrt. Sie sind seit 25, 40, 50, 60 und 70 Jahren dabei und wurden dafür mit verschiedenen Ehrennadeln des Vereins ausgezeichnet. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber erhielten Christian Karl und Gerhard Karl für 25 Jahre aktiven Dienst. Für ihre 40-jährige aktive Dienstzeit wurden Georg Höfler, Josef Hölzl, Michael Lottner, Josef Schuierer, Gerhard Viehauser und Franz Hermann mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen geehrt.

"Werden Lösung finden"

Ehrungen Für 25 Jahre: Herbert Eichinger, Gundram Graf, Andreas Graßmann, Reinhard Graßmann, Thomas Hölzl, Christian Karl, Gerhard Karl, Werner Karl, Josef Lang, Heinz Schmid, Peter Schuierer, Manfred Spindler und Stefan Viehauser



Für 40 Jahre: Johann Ehrenreich, Karl Eichinger, Richard Graf, Josef Hammer sen. Franz Hermann, Johann Hetzenecker jun., Georg Höfler, Johann Hölzl, Josef Hölzl, Michael Lottner, Georg Mändl, Erhard Rösler, Hubert Schuierer, Johann Schuierer, Josef Schuierer und Josef Bauer



Für 50 Jahre: Andreas Graßmann sen., Erhard Hölzl und Gerhard Viehauser.



Für 60 Jahre: Peter Merl und Peter Schuierer



Für 70 Jahre: Richard Graf sen. (ältestes Vereinsmitglied) und die Ehrenmitglieder Johann Schuierer und Josef Bauer sen.



Zum neuen Ehrenmitglied der Wehr wurde beim Ehrungsabend Hermann Ott für sein Engagement um die Wiefelsdorfer Wehr ernannt.

Die Wiefelsdorfer Wehr sei zwar die kleinste der Stadtfeuerwehren, dennoch ist sie bei allen Alarmierungen einsatzbereit, sagte Vorsitzender Josef Bauer jun. Hatte die Wehr vor der Einführung des Digitalfunks alle fünf Jahre einen bis drei Einsätze, so sind es jetzt fünf bis acht Einsätze im Jahr. Kritik übte der Vorsitzende an der MTA-Ausbildung (Modulare Truppausbildung). Für ihn ist nicht nachvollziehbar, dass junge Feuerwehrleute, die berufsbedingt zweimal an der Ausbildung nicht teilnehmen können, nicht zur Prüfung zugelassen werden.Landrat Thomas Ebeling würdigte die Arbeit der Wiefelsdorfer. Er dankte vor allem den Aktiven für die vielen ehrenamtlichen Stunden bei Übungen und im Einsatz. Die Aktiven würden heute in einem Spannungsfeld zwischen ehrenamtlichen Engagement, Beruf und Familie arbeiten.3. Bürgermeisterin Martina Engelhardt-Kopf zollte der Wehr Lob. "Für die Kommune ist der Dienst am Nächsten sehr wichtig", sagte sie. Die Stadt werde die Wehr daher entsprechend ausstatten. Kreisbrandrat Robert Heinfling griff in seinem Grußwort die Kritik an der MTA-Ausbildung auf. "Wir werden eine Lösung finden, da die Ausbildung heute sehr wichtig ist und die Einsätze immer komplexer sind." Mit der neuen Alarmierung sind die Einsätze bei allen Wehren mehr geworden, so der Kreisbrandrat.