Vermischtes Schwandorf

05.05.2017

05.05.2017

Am "Internationalen Tag der Familie", dem 15. Mai, laden die Lokalen Bündnisse für Familie bundesweit zu einem Aktionstag ein. Im Landkreis findet vom 13. bis 21. Mai bereits zum neunten Mal eine ganze Aktionswoche statt. Das Lokale Bündnis im Landkreis hat die Kommunen aufgerufen, vor Ort Angebote zu organisieren.

Diese Idee ist in den Kommunen angekommen, was die Beteiligung von elf Städten und Gemeinden mit über 80 Veranstaltungen zeigen. Geplant sind zum Beispiel:Bodenwöhr: Fünf Aktionen - unter anderem Gartenpicknick und Elterncafé im BRK-Kindergarten, Oma- und Opatag in der Kinderkrippe sowie Führung am Kunst- und Wasserweg.Bruck: Am 13. Mai von 14. bis 17 Uhr Familiennachmittag im Pausenhof der Grund- und Mittelschule.Burglengenfeld: Fünf Aktionen wie Malen mit Textilfarben im Bürgertreff, Familienführung und Museumsrallye im Oberpfälzer Volkskundemuseum und Familientag im Bulmare mit ermäßigtem Eintritt.Neukirchen-Balbini: Der Tourismusverein bietet am 20. Mai eine Familienwanderung zur 1000-jährigen Linde an.Neunburg vorm Wald: Über 20 Aktionen wie zum Beispiel Neugeborenenempfang am 13. Mai in der Schwarzachtalhalle oder Café International, bei dem sich Einheimische und Asylbewerber treffen.Niedermurach: Maiandacht der Grundschule Niedermurach und des Kindergarten Pertolzhofen am 18. Mai um 8.15 Uhr in der Expositurkirche St. Marien in Pertolzhofen.Oberviechtach: Sieben Aktionen, darunter das Schülercafé im Stadtmuseum, eine Familienwanderung des Kindergartens Pullenried, Kasperltheater des Kindergartens Oberviechtach sowie Spielplatzfest mit Schatzsuche der Jungen Union.Schwandorf: Über 20 Veranstaltungen von Pfarreien, und städtischen Einrichtungen sowie den KanuClubs, des Seniorenbeirats und des Elisabethenheims.Steinberg am See: Sechs Aktionen wie das Maifest des Kindergartens, ein Spielenachmittag des SPD Ortsvereins oder eine Stand-Up-Paddel-Tour des Steinberger Surfclubs.Wackersdorf: Acht Aktionen wie Spielenachmittag der Generationen in der Bücherei oder das Muttertagsbasteln "String Art" des Vereins Wackersdorfer Eltern Aktiv.Winklarn: Fünf Aktionen, unter anderem am 16. Mai die Präsentation als Siegergemeinde beim Wettbewerb "Familienfreundliche Kommune" in der Grundschule Winklarn-Thanstein sowie Maiandachten in der Plecherkapelle, der Schönbuchenkapelle und am Fischerhof.