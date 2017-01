Vermischtes Schwandorf

Schwandorf/Schwarzenfeld. (am/bkf) Vier Fahrzeuge waren in einen Unfall verwickelt, der am frühen Sonntagabend auf der A 93 passierte. Die Insassen blieben alle unverletzt. Es entstand zum Teil hoher Sachschaden.

Gegen 19.20 Uhr befand sich ein Transportwagen auf der Autobahn von Schwarzenfeld in Richtung Süden. Er führte einen Anhänger mit, auf den ein Klein-Lkw aufgeladen worden war. Kurz vor der Anschlussstelle Schwandorf-Nord geschah es: Ein 37 Jahre alter, nachfolgender Autofahrer passte offensichtlich nicht genügend auf, denn er prallte aus zunächst unerklärlichen Gründen auf das Gespann auf.Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger abgerissen; er blieb - nachdem keine Verbindung mehr zum Zugfahrzeug bestand - unbeleuchtet auf einem Teil der rechten Spur der Autobahn liegen. Ein weiterer, dahinter kommender Autofahrer erkannte die Gefahrenstelle zu spät. Aufgrund der Verkehrslage konnte er nicht sofort nach links auf die Überholspur ziehen, weshalb er mit der Beifahrerseite das linke hintere Eck des Anhängers rammte.Ein vierter Wagen fuhr dann anschließende noch über Fahrzeugteile, die verstreut auf der A 93 lagen, wodurch sein Auto ebenfalls Schaden nahm.Glück hatten alle Unfallbeteiligten. Sie konnten unverletzt aussteigen. Drei Fahrzeuge mussten mehr oder minder total beschädigt abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die zuständige Autobahnpolizeistation in Schwandorf auf mindestens 30 000 Euro.Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Eine Sperrung der Autobahn war allerdings nicht vonnöten. Der Verkehr konnte von der Polizei mit Hilfe der ausgerückten Feuerwehren aus Schwarzenfeld und Nabburg links an der Unfallstelle vorbei geleitet und somit ein Stau vermieden werden.