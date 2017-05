Viertägiger Besuch in Berlin

12.05.2017

Schwandorf/Berlin. SPD-Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder lud eine Gruppe politisch Interessierter aus ihrem Wahlkreis in die Bundeshauptstadt ein. Neben Führungen bei politischen Institutionen lernten die Gäste bei einer Rundfahrt durch Berlin markante Bauwerke und deren Geschichte kennen.

Auf dem Programm stand zum Beispiel der Besuch von Schloss Bellevue und des Bundespräsidialamts. Dabei konnten sämtliche Räume und Säle besichtigt werden. Ein Ziel war auch das 1996 eröffnete Willy-Brandt-Haus. Der Abend gehörte dem Besuch der Bayerischen Landesvertretung, wo die Besucher von Marianne Schieder begrüßt wurden. Der Plenarsaal des Bundestags und ein Vortrag über die Aufgaben und die Arbeit des Parlaments standen am Anfang des nächsten Tages auf dem Programm. In einer anschließenden Diskussion stellte Marianne Schieder ihre Termine einer Sitzungswoche vor.Zu Gast waren die Reisenden auch bei der "Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen". Hier interessierte in erster Linie der geplante "Südost-Link", der durch die Oberpfalz führen soll.