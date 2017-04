Vortrag an der Naab Residenz

Vermischtes Schwandorf

26.04.2017

"Wir wollen unser Haus jetzt mehr für die breite Öffentlichkeit öffnen", so Dr. Maria Geiger von der Geschäftsleitung der Naab Residenz. Vorträge, Konzerte oder Lesungen sind geplant. Zuständig ist Sandra Kellner, die seit 2008 in der Naab Residenz arbeitet und mit dem Besitzerwechsel hin zur "almavita" neue Aufgaben als "Residenzberaterin" übernommen habe, teilte das Unternehmen mit. Die ersten Termine stehen fest. Am Mittwoch, 3. Mai, findet um 19 Uhr ein Vortrag zum Thema "Rente, Pflege und Verfügungen: Hoffen oder lieber handeln?" mit Ralf Finke (Renten-Kompetenzcenter Amberg) statt. Am Samstag, 6. Mai, um 14.30 Uhr wird eine Exkursion mit der Heilpraktikerin Claudia Ritter zum Thema "Heilkräuter zwischen Haustür und Naabufer" angeboten. Teilnehmen kann jeder.