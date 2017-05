Vermischtes Schwandorf

05.05.2017

05.05.2017

Schwandorf/Wackersdorf. Mit der Veranstaltungsreihe "Weiblich -Kompetent - Entspannt" wollen die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Helga Forster und die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Schwandorf Dorothea Seitz-Dobler im Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Wackersdorf interessante Informationen an die Frau zu bringen. Die Vortragsreihe beginnt am 8. und dauert bis 29. Mai. Alle Veranstaltungen finden im Mehrgenerationenhaus Wackersdorf in der alten Schule statt und beginnen jeweils um 19 Uhr.

Start ist mit dem Kurs "Entspannung vom Alltag mit Klangschalen" am Montag, 8. Mai. Der Kurs soll Zeit für Ruhe und Entspannung bieten, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Ingeborg Senft, Klangschalenmasseurin, entführt die Teilnehmerinnen in die Welt der Klangschalenklänge. Nach einer kurzen Einführung und Wissenswertem über tibetische Klangschalen, genießen die Frauen eine Fantasiereise. Gymnastikmatte und Decke mitbringen.Weiter geht es am 11. Mai mit dem Vortrag "Business-Knigge für Frauen" mit der Business Coach Birgit Barth. Wer seinen Kunden, Kollegen oder Vorgesetzten gegenüber professionell sein will, sollte die "Zauberformel" des modernen Knigge beherrschen, ohne steif und dressiert zu wirken. Dabei geht es um einen Akt der Höflichkeit, um Wertschätzung, die in erheblichem Maße Ausdruck der persönlichen Haltung ist. Es geht aber auch um gewisse äußere Formen, beruhend auf gesellschaftlich vorgegebene Spielregeln.Am Montag, 29. Mai steht im Mehrgenerationenhaus Wackersdorf der Vortrag "Die Geheimnisse der Körpersprache" mit Michaela Gröber, Coach für Körpersprache und nonverbale Kommunikation, auf dem Programm. Die Körpersprache ist eines der letzten Geheimnisse unserer sachorientierten Berufswelt. Denn kein Mensch kann losgelöst von seinem Körper agieren. Die Körpersprache eines Menschen verrät uns mehr über seine innere Haltung als die gesprochene Sprache. Anmeldungen nimmt Dorothea Seitz-Dobler unter Telefon 0 94 31 / 20 02 50, Mail: dorothea.seitz-dobler @arbeitsagentur.de entgegen. Die Veranstaltungen sind kostenlos.