11.05.2017

Amberg/Schwandorf. Er möchte gerne in Freiheit leben und tut von sich aus alles dafür, damit dies nicht geschieht. "Sie haben bisher keine Bewährung durchgestanden", wurde einem 45-Jährigen beim Amtsgericht Amberg vorgehalten. Danach kam er wieder ins Gefängnis.

Es gibt Lebensabläufe, die wohl keiner so recht durchschauen kann. Der Arbeiter hat nach eigenen Angaben "eine Verlobte und zwei Kinder daheim." Er möchte gerne bei ihnen sein und kann sie eigentlich nur dann sehen, wenn sie ihn in der Haftanstalt besuchen. Jetzt führten zwei Polizeibeamte den Mann vor die Amberger Richterin Katrin Rieger. Sie schüttelte den Kopf und sagte eher resignierend: "Nichts dazugelernt."Der 45-Jährige aus dem südlichen Landkreis war im Herbst vergangenen Jahres eben erst aus dem Knast entlassen worden, als er einen Burglengenfelder Baumarkt aufsuchte. "Um dort sinnloses Zeug zu klauen", wie die Richterin bei Durchsicht der Akten feststellte. Als man den Mann am Ausgang stellte, hatte er Klebeband im Wert von 7,.78 Euro dabei. Nicht lange danach saß er wieder hinter Gittern. Eineinhalb Jahre muss er momentan wegen gefährlicher Körperverletzung absitzen. "Ich habe noch ein längeres Stück vor mir", führte er der Richterin vor Augen. Doch deswegen das Verfahren wegen Ladendiebstahls einzustellen, wie Verteidiger Michael Haizmann (Regensburg) anregte, stand nicht zur Debatte. "In Regensburg", so Haizmann, "hätte sich da niemand hingesetzt und verhandelt." Doch im Landgerichtsbezirk Amberg sieht man das bei einem Mehrfachtäter anders. Das Verlesen der elf Vorstrafen dauerte einige Zeit. Betäubungsmittelhandel, Unfallflucht, Körperverletzungsdelikte, Diebstähle. Oft mit Bewährungsstrafen einhergehend. Doch diese Chancen wurden von dem 45-Jährigen regelmäßig vertan. So kam es nun, dass sich sein gegenwärtiger Haftaufenthalt um vier Wochen verlängert. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar drei Monate gefordert. Doch so weit mochte die Richterin nicht gehen. "Er hat ja ein Geständnis abgelegt", rechnete sie dem Mann an und fügte hinzu, außerdem sei kein materieller Schaden entstanden.