Vermischtes Schwandorf

08.02.2017

20

0 08.02.201720

Neunburg vorm Wald. Der Stecker des Beleuchtungskabels ist abgerissen und soll fachgerecht wieder angeschlossen werden. Mit Ein- und Ausbau hatten die Jugendlichen eine halbe Stunde Zeit. Dieser Aufgabe stellten sich 72 Auszubildende in der Landwirtschaft, die sich am Dienstag am Beruflichen Schulzentrum am 33. Wettbewerb der "Deutschen Landjugend" beteiligten.

Die Prüfung umfasste einen theoretischen und einen praktischen Teil, ebenso Fragen zum Allgemeinwissen und eine Präsentation. Die Teilnehmer, darunter 16 Damen, stammten aus dem Einzugsbereich der Berufsschule Neunburg vorm Wald. Die besten Neun qualifizierten sich für den Bezirksentscheid am 23. März in Almesbach. Dann geht's weiter bis zum Finale auf Landes- und Bundesebene.