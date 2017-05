Vermischtes Schwandorf

19.05.2017

6

0 19.05.2017

18 Händler und Dienstleister beteiligen sich an der Freibier-Aktion zum Pfingstvolksfest: Sie verteilen an ihre Kunden ab einem Einkaufswert von 50 Euro eine Freimarke im Wert von 7,90 Euro für eine Mass Bier oder ein halbes Händl. Die Aktion ist pro Einkauf auf maximal zwei Wertmarken gedeckelt.

Die Vorsitzende des Wirtschaftsforums, Christiana Roidl-Burggraf, dankte bei der Vorstellung der Stadt für die Initiative und Umsetzung der Aktion. Gute Erfahrungen habe man mit vergleichbaren Aktionen in Beilngries und Cham bereits gemacht. Die Ausgabe der Freimarken beginnt am heutigen Samstag (20. Mai) und endet am 11. Juni. "Die Aktion wertet das Volksfest auf", ist zweite Bürgermeisterin Ulrike Roidl überzeugt. Das Programm für das Volksfest wird am 29. Mai vorgestellt.An der Aktion beteiligen sich das Haus der Gesundheit Zwick, Kaps und Lütje, Modehaus Roidl, das Deutsche Systemhaus, Juwelier Max Schreiner, Elektro-Spiegler, die Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau, Trachten Schmid, das Schuhhaus Ludwig Gruber, Intersport Meier, die Denim Lounge, Street One, K+B expert, Tom Tailor, das Bastel & Geschenkparadies, Wolf Wurstspezialitäten, Schuhlöffel und der Schwandorfer Ofenladen.