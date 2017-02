Vermischtes Schwandorf

"Wir sind sofort rein und haben mit der Personenrettung begonnen", sagte Stadtbrandinspektor Helmut Mösbauer am Dienstagabend: In der Sandstraße war in einer Wohnung mutmaßlich ein Fernseher implodiert. Ein Mann und eine Frau erlitten schwere Rauchgasvergiftungen. Sie wurden von der Feuerwehr ebenso aus dem verqualmten Räumen gerettet wie vier weitere, leicht verletzte Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Personen konnten ohne Blessuren aus dem Haus gebracht werden.

Gegen 20.15 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, rückte sofort mit dem erweiterten Stadtlöschzug mit 45 Mann Besatzung aus. Dazu wurden fünf Rettungswagen gerufen, zwei Notärzte eilten ins Kreuzbergviertel, ebenso die Polizei, die den Einsatzort absperrte.Vor Ort stießen die ersten Retter auf eine rußverschmierte Frau, die vor der Haustür des mehrstöckigen Wohnhauses direkt gegenüber des Gauß-Gymnasiums stand und brachten sie in Sicherheit. Kurz darauf trafen auch das Tanklöschfahrzeug mit den ersten Atemschutzträgern und auch die Drehleiter ein. Über das Treppenhaus und die Drehleiter an der Giebelseite des Hauses drangen die Feuerwehrleute unter Atemschutz in die total verqualmten Wohnungen im Obergeschoss vor. Vier Erwachsene und das Kleinkind in einem Maxi-Cosi wurden über die Drehleiter gerettet. Drei weitere Personen konnten über das Treppenhaus aus dem Gefahrenbereich gebracht werden.Die Sanitäter und Notärzte übernahmen die Verletzten, die nach der Erstversorgung in Kliniken nach Amberg, Regensburg und Burglengenfeld gebracht wurden.Der schwarze, beißend stinkende Qualm hatte sich in zwei Wohnungen im zweiten Obergeschoss ausgebreitet. "Vermutlich über die geöffneten Türen," sagte der Stadtbrandinspektor. Die Feuerwehr kontrollierte auch den Dachstuhl um sicherzustellen, dass sich ein mögliches Feuer nicht noch weiter ausgebreitet hatte. Mit Drucklüftern wurde der Qualm aus dem Haus geblasen.Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen der Brandursache auf. Die Höhe des Sachschadens war am Dienstagabend noch unklar.